Gác lại cảnh 19+ ‘khét lẹt’ của đôi chính đi, đây mới là phân cảnh làm con dân phấn khích nhất tập 11 Hẹn hò chốn công sở

Phim hay mỗi ngày 05/04/2022 11:34

Tội nghiệp cho cô nàng Ha Ri và Young Seo. Tưởng đâu nữ chính ngôn tình, cuối cùng hoá ra lại là nữ phụ đam mỹ...

Tập 11 vừa lên sóng cùng những cảnh phim ghi điểm mạnh trong lòng khán giả. Theo Nielsen Hàn Quốc, tập 11 đạt mức rating trung bình 10,6% trên toàn quốc (giảm 1% so với tập 10), 11% ở khu vực Seoul và mức rating cao nhất có lúc lên đến 12,5%. Hẹn hò chốn công sở tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng drama khung giờ thứ Hai - Ba.

Cảnh "giường chiếu" của Shin Ha Ri và Kang Tae Moo diễn ra cuối tập 11 nhanh chóng trở nên viral khắp các diễn đàn trên mạng xã hội. Video khoảnh khắc ân ái giữa cặp đôi chính được chia sẻ rầm rộ bởi hội người yêu phim. 

Tuy nhiên, đây mới là phân cảnh chiếm spotlight trong tập 11 Hẹn hò chốn công sở.

Gác lại cảnh 19+ ‘khét lẹt’ của đôi chính đi, đây mới là phân cảnh làm con dân phấn khích nhất tập 11 Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 1

 Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) không may gặp tai nạn giao thông phải nhập viện. Vì gãy tay nên anh phải nhờ thư kí Cha thay áo hộ anh.

Gác lại cảnh 19+ ‘khét lẹt’ của đôi chính đi, đây mới là phân cảnh làm con dân phấn khích nhất tập 11 Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 2
  Cơ mà sao chỉ là mặc áo thôi mà cảnh này lại gây phấn khích đến thế?
Gác lại cảnh 19+ ‘khét lẹt’ của đôi chính đi, đây mới là phân cảnh làm con dân phấn khích nhất tập 11 Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 3
 Gương mặt hoảng hốt của hai chàng trai khi bị y tá hiểu nhầm...

Ngay ở đầu phim, CEO Kang và thư kí Cha đã bị ông nội tra hỏi việc hai người có yêu nhau không và chối đây đẩy. Còn bây giờ thì lại khiến con dân phấn khích vì tình anh em nồng thắm thế này đây.

Gác lại cảnh 19+ ‘khét lẹt’ của đôi chính đi, đây mới là phân cảnh làm con dân phấn khích nhất tập 11 Hẹn hò chốn công sở - Ảnh 4

Nữ chính Shin Ha Ri và cô nàng tài phiệt Jin Young Seo thấy cảnh này chắc sẽ sốc lắm...

Khán giả vô cùng mong chờ những diễn biến cuối của bộ phim. Số phận của Tae Moo - Ha Ri, Sung Hoon - Young Seo và các diễn viên khác sẽ như thế nào?

Cùng đón xem tập 12 - tập cuối của Hẹn Hò Chốn Công Sở sẽ lên sóng vào tối thứ Ba (5/4) trên SBS và Netflix.

Theo Chosun

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