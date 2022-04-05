Dù mới chỉ lên sóng 2 tập nhưng với cốt truyện hấp dẫn và dàn diễn viên nổi bật, Tomorrow đã có những bước tiến ban đầu rất tốt và ổn định. Đặc biệt, phim gây ấn tượng mạnh về việc khai thác những câu chuyện của người muốn tự sát - một vấn đề nhức nhối của xã hội Hàn Quốc.

Ngày mai (Tomorrow) dựa trên webtoon cùng tên kể về Choi Joon Woong (Rowoon SF9), người bị tai nạn đáng tiếc khi đang loay hoay đi tìm việc. Sau đó anh đã hợp tác với thần chết Goo Ryun (Kim Hee Sun) và Lim Ryoong Goo (Yoon Ji On) để cứu mạng những người đang có ý định tự tử. Joon Woong đã gia nhập nhóm với tư cách là thành viên trẻ nhất. Và Park Joong Gil (Lee Soo Hyuk) là trưởng nhóm đội quản lý tại Joomadeung (trụ sở quản lý linh hồn của thế giới bên kia). Dựa trên một webtoon cùng tên, bộ phim nói lên nỗ lực của Đội quản lý khủng hoảng, được thành lập sau khi nhiều người bắt đầu tự sát, gây ra sự mất cân bằng bất ngờ trong thế giới “bên kia”. Công việc của họ là làm cho những người đang cận kề cái chết muốn sống lại. Nhóm Quản lý Khủng hoảng sẽ đồng cảm với những người muốn tự sát và trong quá trình này, họ sẽ đưa ra một câu chuyện cảm động khi họ hăng say làm việc để hỗ trợ những người này tìm thấy “ngày mai” của họ.

Dù mới chỉ lên sóng 2 tập nhưng với cốt truyện hấp dẫn và dàn diễn viên nổi bật, Ngày mai đã có những bước tiến ban đầu rất tốt và ổn định. Đặc biệt, phim gây ấn tượng mạnh về việc khai thác những câu chuyện của người muốn tự sát, rất thực tế và nêu bật góc nhìn của những người mang trong mình những vết thương lòng như nạn nhân bị bắt nạt, sinh viên liên tục trượt các kỳ thi, áp lực học tập, áp lực công việc,... Trong suốt 4 tỷ năm tồn tại và tiến hóa của mình, không có bất kỳ loài sinh vật nào đi ngược lại nguyên tắc của sự tiến hóa, chúng luôn tìm cách để được sống. Tự tử là hình thái cực đoan nhất trong suy nghĩ của 1 con người, nhưng đôi khi nó không phải là hành động đi ngược lại với nguyên tắc đó, đôi khi nó chính là hành vi thể hiện rõ ràng nhất mong muốn được sống của một con người.

Khi cận kề cái chết, 4 nhân vật có ý định tự tử đầu phim đã thốt lên tiếng lòng: “Tha mạng cho tôi”, “Tôi sẽ là một người bố tốt”, “Tôi sai rồi, làm ơn cho tôi sống với”, “Kể từ giờ tôi sẽ cố gắng hết sức”, “Tôi muốn về nhà và xin lỗi mọi người”. Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến với tỉ lệ tự tử cao. Năm 2020, quốc gia này có tỉ lệ tự sát cao nhất trong số 38 quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Dữ liệu của OECD cho thấy Hàn Quốc có 23,5 người tự sát trên 100.000 người trong năm, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 10,9 của các nước thành viên. Giám đốc trung tâm phòng chống tự tử của chính quyền đô thị Kim Hyun Soo cho biết số lượng người ở độ tuổi 20-30 và ngoài 30 cần đi tư vấn tâm lý khẩn cấp cũng đã tăng lên đáng kể từ mùa hè năm 2020. Giám đốc Kim cũng lo ngại khi tần suất cứu hộ tại sông Hàn trong năm 2021 đã tăng 20% so với năm trước. Theo Giám đốc Kim, đại dịch đặc biệt gây ảnh hưởng tâm lý vì nhiều lý do, trong đó có khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Vị giám đốc này mô tả tự tử giống như "đợt Covid-19" thứ tư" ít được biết đến sau 3 đợt lây nhiễm trước đó. Theo Lecturernews

Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’ Tập 11 vừa lên sóng cùng những cảnh phim ghi điểm mạnh trong lòng khán giả. Theo Nielsen Hàn Quốc, tập 11 đạt mức rating trung bình 10,6% trên toàn quốc (giảm 1% so với tập 10), 11% ở khu vực Seoul và mức rating cao nhất có lúc lên đến 12,5%.

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