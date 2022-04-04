Hẹn hò chốn công sở trong hai tập cuối: Liệu tình yêu có chiến thắng nổi bức tường địa vị?

Phim hay mỗi ngày 04/04/2022 19:51

Chỉ còn hai tập nữa là kết thúc, Hẹn hò chốn công sở hiện vẫn là bộ phim truyền hình xứ sở kim chi giữ vững vị trí top đầu danh sách xem nhiều nhất tại cả Hàn Quốc và Việt Nam trên nền tảng Netflix.

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng The office blind date của tác giả Hae Hwa, Hẹn hò chốn công sở xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi giám đốc Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và cô nhân viên Shin Ha Ri (Kim Se Jeong). Mối lương duyên của họ bắt đầu khi Ha Ri đi xem mắt hộ bạn thân là Young Seo (Seol In Ah), nhưng không ngờ đối phương lại là giám đốc Kang Tae Moo. Từ đó, những tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi Ha Ri liên tục phải che giấu thân phận nhân viên và câu chuyện bắt đầu lãng mạn hơn khi cả Tae Moo và Ha Ri nhận ra họ đã phải lòng nhau tự bao giờ.

Trong 2 tập cuối, cả hai cặp đôi đều đi vào con đường tình yêu đầy trắc trở trước sự phản đối của ông nội và bố mẹ hai bên. Nhiều khán giả quan tâm đến việc làm thế nào để họ có thể vượt qua nghịch cảnh và giữ được tình yêu của mình trong hai tập còn lại. 

Hẹn hò chốn công sở trong hai tập cuối: Liệu tình yêu có chiến thắng nổi bức tường địa vị? - Ảnh 1

Cặp đôi CEO Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong)
Kang Tae Moo của Hẹn hò chốn công sở là tài phiệt đời thứ ba với đủ mọi yếu tố cực phẩm về cả tài năng lẫn ngoại hình. Tuy vậy, anh lại đem lòng yêu Shin Ha Ri - một cô nhân viên công sở bình thường, xuất thân trong một gia đình cũng hết sức bình thường. Và chính vì khoảng cách địa vị quá xa xôi, cặp đôi đã vấp phải sự phản đối của ông nội Kang Da Goo (Lee Deok Hwa).

Liệu Kang Tae Moo và Shin Ha Ri có thể thay đổi trái tim của Kang Da Goo? Tuy nhiên, ông nội Kang khó tính không phải là bức tường duy nhất, vẫn còn một bức tường khác phải vượt qua. Họ là bố mẹ của Shin Hari. Nếu cha mẹ của Shin Ha Ri biết Kang Tae Moo là Tổng giám đốc, là thế hệ chaebol thứ ba, họ sẽ phản ứng thế nào?

Hẹn hò chốn công sở trong hai tập cuối: Liệu tình yêu có chiến thắng nổi bức tường địa vị? - Ảnh 2

Nữ chính Ha Ri không giấu được sự chán nản, thậm chí muốn buông bỏ vì khác biệt về hoàn cảnh gia đình. Dù cô tài giỏi, là nhân viên được khen thưởng thường xuyên, nhưng gia cảnh hoàn toàn không cân xứng với Tae Moo. Cha mẹ của Ha Ri cũng đã từng thổ lộ việc kết hôn phải môn đăng hộ đối, khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai của cặp đôi này.

Những bức tường mà 'cặp đôi Ha-tae (Ha Ri + Tae Moo)' phải vượt qua làm dấy lên lo lắng trong lòng khán giả về một kêt thúc buồn.
Cặp đôi Jin Young Seo (Seol In Ah) và thư kí Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu)

Trong khi Young Seo là tiểu thư của một tập đoàn thời trang có tiếng thì bạn trai cô chỉ là một anh thư ký bình thường. Dẫu khác biệt về địa vị hay thân phận nhưng trong tình yêu, cặp đôi đã cho người xem thấy rằng một khi bước vào tình yêu, mọi thứ tự khắc trở nên bình dân và bình đẳng đến lạ. Tình yêu thực sự sẽ xóa tan những khoảng cách về không gian, thời gian và cả cấp bậc trong xã hội.

Hẹn hò chốn công sở trong hai tập cuối: Liệu tình yêu có chiến thắng nổi bức tường địa vị? - Ảnh 3

Sau khi lưỡng lự, Cha Sung Hoon và Jin Young Seo đã bắt đầu một mối tình ngọt ngào. Tuy nhiên, cha của Jin Young Seo, Chủ tịch Jin (Lee Ki Young) đã phát hiện ra người con gái mình đang gặp gỡ không phải CEO Kang Tae Moo mà chỉ là nhân viên cấp dưới. 

Hẹn hò chốn công sở trong hai tập cuối: Liệu tình yêu có chiến thắng nổi bức tường địa vị? - Ảnh 4

Những đám mây đen đã vây lấy hai cặp đôi chính và lượng người xem ủng hộ tình yêu của họ cũng ngày một tăng lên. Đội ngũ sản xuất cho biết, “Tae Moo và Ha Ri, Sung Hoon và Young Seo đều có những bức tường cần phải vượt qua, nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua khủng hoảng theo cách của riêng mình".

Những tình tiết ngăn cấm tình yêu do khác biệt về địa vị không phải hiếm có trong giới phim ảnh Hàn Quốc. Nhắc đến Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước văn minh, phát triển vượt bậc và là niềm tự hào của châu Á. Văn hóa của Hàn Quốc cũng được phổ cập rộng rãi thông qua tác phẩm điện ảnh cùng làn sóng Hallyu và sự phát triển của nền âm nhạc Kpop. Điều này khiến ai cũng muốn một lần được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này. Tuy nhiên, đây cũng là đất nước mà người dân luôn chịu ám ảnh về thành công, về địa vị, thân phận và cả môn đăng hộ đối trong hôn nhân. Hàn Quốc còn nặng về tư tưởng môn đăng hộ đối và những ám ảnh về thân phận, các cuộc hôn nhân có sự chênh lệch về tài sản và danh vọng thường phải chịu nhiều điều tiếng. 

Với những định kiến khắt khe như thế, liệu kết phim sẽ trọn vẹn và tốt đẹp hết cho các nhân vật chứ? Hàng loạt câu hỏi đang bỏ ngỏ chờ tập 11 lên sóng để giải quyết.

Theo Star Today

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