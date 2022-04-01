Điểm danh những cô dâu xinh đẹp với nhan sắc rung động lòng người của màn ảnh xứ Hàn

Tình yêu và sự lãng mạn luôn là 1 nét đặc trưng của vũ trụ phim Hàn. Không khó để tìm thấy những hình ảnh cô dâu thướt tha và lộng lẫy hớp hồn người nhìn trong các bộ phim Hàn Quốc lãng mạn. Vậy ai là nàng dâu cùng chiếc váy cưới “chân ái” trong lòng bạn?

Người ta nói, chiếc váy đẹp nhất đời người con gái ấy là chiếc váy cưới. Chồng thì chưa chắc đã muốn lấy đâu nhưng váy cưới thì nhất định phải mặc 1 lần trong đời mới được. Những ngày gần đây, khoảnh khắc mặc váy cưới của cô dâu Son Ye Jin trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn. Son Ye Jin như nàng công chúa đang sống trong thế giới hạnh phúc mà biết bao cô gái mơ ước.

Vừa đơn giản vừa sang trọng, mềm mại, chiếc váy được cô dâu yêu tinh diện lên hớp hồn biết bao người hâm mộ.

Cô dâu Ji Eun Tak xinh đẹp và chú rể yêu tinh điển trai

2. Reply 1988 - Cô dâu Sung Bora (Ryu Hye Young)

Cô dâu Bora dù đằm thắm lạ thường

Một chiếc đám cưới lấy đi nhiều nước mắt của khán giả trong "Reply 1988" đó là đám cưới của Sung Bora (Ryu Hye Young) và Sung Sunwoo (Go Kyung Pyo).

Chiếc váy cưới của Bora tuy tái hiện lại thời trang những năm 90 nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời

Cô dâu Sung Bora (Ryu Hye Young) và Sung Sunwoo (Go Kyung Pyo)

3. Start Up - Cô dâu Seo Dal Mi

Cô dâu Seo Dal Mi và chú rể Nam Do San

Suzy xinh đẹp trong vai Seo Dal Mi lựa chọn cho mình 1 mẫu váy cưới trắng gọn nhỏ tôn chiều cao bên cạnh chú rể Nam Do San (Nam Joo Hyuk) cao 1m88.

Sau 16 tập lên sóng, bộ phim chính thức khép lại với một cái kết có hậu dành cho cặp đôi chính. Điều đó khiến khán giả vô cùng hài lòng.

4. Hometown Cha Cha Cha - Cô dâu Yoon Hye Jin

Cô bác sĩ Nha Khoa Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) sánh đôi bên Tổ trưởng Hong trong Hometown Cha Cha Cha (Điệu Cha Cha Làng Biển).

Mẫu váy cưới ngắn tay tối giản kết hợp cùng voan cài đầu vừa nhẹ nhàng vừa duyên dáng mà vẫn không hề kém phần lộng lẫy chính là style mà hiện nay nhiều nàng dâu hiện đại đang yêu thích và theo đuổi.

5. Thư Ký Kim Sao Thế? - Cô dâu Kim Mi So

Chiếc váy của cô thư ký xinh đẹp Kim Mi So gây sốt CĐM

Không thể không nhắc đến chiếc váy của cô thư ký xinh đẹp Kim Mi So (Park Min Young) trong bộ What's Wrong With Scecretary Kim (Thư Ký Kim Sao Thế?) đã gây sốt cộng đồng mạng tại thời điểm chiếu phim vì quá lung linh xinh đẹp.

Dẫu là 1 mẫu trễ vai quen thuộc nhưng vì Park Min Young thực sự quá xinh đẹp, Park Seo Joon lại quá điển trai và bộ phim lung linh rực rỡ đến từng chi tiết thì lại chẳng trách nhìn mê xỉu thế này?

Còn rất nhiều những cô dâu xinh đẹp từng hớp hồn cộng đồng mạng. Trong số đó, bạn thấy cô dâu nào khiến tim bạn 'rung rinh' nhất?