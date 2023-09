Hẹn hò chốn công sở gặp sóng gió với quan niệm 'gió tầng nào gặp mây tầng đó’: ám ảnh thân phận và sự khắt khe về địa vị trong hôn nhân ở Hàn Quốc

khoảnh khắc ngọt ngào không kéo dài thì ông nội Tae Moo phát hiện chuyện tình cảm của cặp đôi. Trước đó, ông nội đã biết Shin Geum Hui là bạn gái của cháu trai và rất ưng ý cô 'cháu dâu hờ' này, nhưng chẳng ngờ giờ đây lại chứng kiến Tae Moo hẹn hò Hari.

Chi tiết cặp đôi chính bị ông nội ngăn cấm tình cảm hứa hẹn là phân cảnh đáng chú ý ở tập 10. Dường như ông đã gặp và yêu cầu Ha Ri dừng mối quan hệ với Tae Moo. Có lẽ ông vẫn chưa biết Geum Hui và Hari là một người nên quyết tâm yêu cầu Hari đường ai nấy đi với cháu trai mình.

Nữ chính Ha Ri không giấu được sự chán nản, thậm chí muốn buông bỏ vì khác biệt về hoàn cảnh gia đình. Dù cô tài giỏi, là nhân viên được khen thưởng thường xuyên, nhưng gia cảnh hoàn toàn không cân xứng với Tae Moo. Cha mẹ của Ha Ri cũng đã từng thổ lộ việc kết hôn phải môn đăng hộ đối, khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai của cặp đôi này.

Cặp đôi thư kí Cha cũng có dấu hiệu gặp phải sóng gió khi ba của cô nàng tài phiệt Jin Young Seo phát hiện ra người con gái mình đang gặp gỡ không phải CEO Kang Tae Moo mà chỉ là nhân viên cấp dưới.

Những tình tiết ngăn cấm tình yêu do khác biệt về địa vị không phải hiếm có trong giới phim ảnh Hàn Quốc. Nhắc đến Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước văn minh, phát triển vượt bậc và là niềm tự hào của châu Á. Văn hóa của Hàn Quốc cũng được phổ cập rộng rãi thông qua tác phẩm điện ảnh cùng làn sóng Hallyu và sự phát triển của nền âm nhạc Kpop. Điều này khiến ai cũng muốn một lần được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này. Tuy nhiên, đây cũng là đất nước mà người dân luôn chịu ám ảnh về thành công, về địa vị, thân phận và cả môn đăng hộ đối trong hôn nhân.

Không phải tự nhiên mà người xưa luôn đặt tiêu chuẩn 'môn đăng hộ đối' lên đầu mỗi khi bàn đến chuyện cưới xin. Ở đời, khi hôn nhân tan vỡ, thiệt thòi ắt hẳn sẽ thuộc về phía người yếu thế hơn. Đặc biệt ở Hàn Quốc, những cuộc hôn nhân giữa 'Lọ lem - hoàng tử' như bước ra từ trong phim không phải hiếm, nhưng không phải cặp đôi nào cũng mãi mãi hạnh phúc sống cùng nhau đến cuối đời.

'Nàng lọ lem' Go Hyun Jung và cháu ngoại cố chủ tịch Samsung là một ví dụ điển hình. Người hâm mộ thầm mừng cho Go Hyun Jung vì đã bước chân được vào “danh gia vọng tộc” và tin rằng cuộc đời cô từ nay sẽ an nhàn, hưởng phúc. Thế nhưng, 8 năm 6 tháng sau hôn lễ, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố ly hôn. Truyền thông Hàn cho biết, cô được chồng chia cho 1,5 tỷ won nhưng mất toàn quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên từng khóc nức nở khi mong muốn gặp các con luôn bị nhà chồng cũ từ chối.

Chuyện tình người đẹp - đại gia vốn dĩ là chuyện rất bình thường trong cuộc sống thời nay. Hôn nhân giữa 'thường dân' và con nhà tài phiệt có không ít trường hợp bắt đầu bằng tình yêu. Tuy nhiên, do Hàn Quốc còn nặng về tư tưởng môn đăng hộ đối và những ám ảnh về thân phận, các cuộc hôn nhân có sự chênh lệch về tài sản và danh vọng thường phải chịu nhiều điều tiếng.

Hai cặp đôi trong Hẹn hò chốn công sở rồi sẽ ra sao? Sẽ chấp nhận thực tại mà buông tay trước sự ngăn cản từ gia đình, hay vượt qua rào cản xã hội mà đến với nhau? Cùng đón xem 2 tập cuối được phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba tuần sau nhé!

