Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’

Phim hay mỗi ngày 05/04/2022 10:05

Tập 11 vừa lên sóng cùng những cảnh phim ghi điểm mạnh trong lòng khán giả. Theo Nielsen Hàn Quốc, tập 11 đạt mức rating trung bình 10,6% trên toàn quốc (giảm 1% so với tập 10), 11% ở khu vực Seoul và mức rating cao nhất có lúc lên đến 12,5%.

Rating cụ thể của tập 11 được ghi nhận như sau:

Toàn quốc: 10.6% (giảm 1.0%)

Khu vực đô thị: 11.0% (giảm 1.1%)

Rating đạt đỉnh cao nhất trong tập: 12.5%

Rating đối với khán giả trong độ tuổi 20-49: 4.3%

Hẹn hò chốn công sở tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng drama khung giờ thứ Hai - Ba.

Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’ - Ảnh 1
Những phân cảnh trong phim lọt top tìm kiếm tại Hàn Quốc

Trên bảng xếp hạng NAVER TV TOP 100 sau tập phát sóng hôm qua (21:00 KST), các clip cut của phim phủ sóng trên mặt trận này từ vị trí 1 → 13. Đây là một kỉ lục đáng ghi nhận của phim.

Trong tập 11, sau khi gặp gỡ người cha tài phiệt của Jin Young Seo (Seol In Ah), Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) đã quyết định cầu hôn cô. Vẫn với tốc độ nhanh như tên bắn, cặp đôi phụ của Hẹn hò chốn công sở đã vượt mặt đôi chính và tiến tới hôn nhân.

Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’ - Ảnh 2

Phân cảnh này chính là điều mà con dân mong mỏi suốt từ đầu phim đến giờ

Không chịu thua đôi thư kí, cặp đôi Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) gây sốt với loạt cảnh nóng bỏng trong Hẹn hò chốn công sở.

Ở tập 11, chuyện tình của họ vấp phải sự phản đối từ ông nội Kang Tae Moo là Kang Da Koo (Lee Deok Hwa). Trong khi Kang Tae Moo vắng mặt dưỡng thương, thì Shin Ha Ri lại chịu đàm tiếu bởi nhân viên công ty và cộng đồng mạng.

Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’ - Ảnh 3

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn đến từ gia đình và dư luận, cặp đôi chính vẫn bùng nổi với nhiều khoảnh khắc 'tình bể bình' khiến con dân không ngừng phấn khích.

Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’ - Ảnh 4

Shin Ha Ri đến thăm Kang Tae Moo tại bệnh viện khi hay tin anh bị tai nạn. Trong lúc Tae Moo đang thiếp đi, Ha Ri đã hôn nhẹ lên má của anh. Khi đó, vẻ mặt của Ha Ri nhìn Tae Moo rất trìu mến và hạnh phúc.

Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’ - Ảnh 5

Không chỉ dừng lại ở nụ hôn nhẹ lên má, con dân còn ngỡ ngàng và 'bỏng mắt' với phân cảnh 19+ 'cháy khét lẹt' của cặp đôi Ha Ri - Tae Moo. 

Phát hiện Shin Ha Ri bị thiệt thòi, Kang Tae Moo ngay lập tức tìm bạn gái an ủi. Sau khi tâm sự cũng như chia sẻ những khúc mắc cùng đối phương, cả hai trao nhau những nụ hôn, khởi đầu cho loạt cảnh nóng 'cháy màn hình'.

Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’ - Ảnh 6

Cảnh "giường chiếu" của Shin Ha Ri và Kang Tae Moo diễn ra cuối tập 11 nhanh chóng trở nên viral khắp các diễn đàn trên mạng xã hội. Video khoảnh khắc ân ái giữa cặp đôi chính được chia sẻ rầm rộ bởi hội người yêu phim. Hầu hết khán giả và dân mạng đều bày tỏ sự phấn khích, khen ngợi diễn xuất bùng nổ của Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong khi đóng cảnh phim này.

Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’ - Ảnh 7

Đây cũng là lần thứ 2 Hẹn hò chốn công sở trở thành chủ đề bàn luận nhờ cảnh nóng. Trước đó, cặp nhân vật phụ Cha Sung Hoon và Jin Young Seo từng làm chao đảo mạng xã hội tại nhiều quốc gia với những lời thoại lãng mạn, nụ hôn say đắm và cảnh nóng nồng nhiệt ở tập 7. 

Khán giả vô cùng mong chờ những diễn biến cuối của bộ phim. Số phận của Tae Moo - Ha Ri, Sung Hoon - Young Seo và các diễn viên khác sẽ như thế nào?

Cùng đón xem tập 12 - tập cuối của Hẹn Hò Chốn Công Sở sẽ lên sóng vào tối thứ Ba (5/4) trên SBS và Netflix.

Theo Star Today

Hẹn hò chốn công sở trong hai tập cuối: Liệu tình yêu có chiến thắng nổi bức tường địa vị?

Hẹn hò chốn công sở trong hai tập cuối: Liệu tình yêu có chiến thắng nổi bức tường địa vị?

Chỉ còn hai tập nữa là kết thúc, Hẹn hò chốn công sở hiện vẫn là bộ phim truyền hình xứ sở kim chi giữ vững vị trí top đầu danh sách xem nhiều nhất tại cả Hàn Quốc và Việt Nam trên nền tảng Netflix.

Xem thêm
Từ khóa:   Phim Hẹn hò chốn công sở Phim Hàn 2022 phim Hàn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó