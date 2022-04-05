Hẹn hò chốn công sở tập 11: ‘khét lẹt’ với cảnh 19+ của đôi chính, cặp phụ vẫn đi đầu với màn cầu hôn khiến bao chị em ‘quắn quéo’

Rating cụ thể của tập 11 được ghi nhận như sau:

Rating đối với khán giả trong độ tuổi 20-49: 4.3%

Hẹn hò chốn công sở tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng drama khung giờ thứ Hai - Ba.

Những phân cảnh trong phim lọt top tìm kiếm tại Hàn Quốc

Trên bảng xếp hạng NAVER TV TOP 100 sau tập phát sóng hôm qua (21:00 KST), các clip cut của phim phủ sóng trên mặt trận này từ vị trí 1 → 13. Đây là một kỉ lục đáng ghi nhận của phim.

Trong tập 11, sau khi gặp gỡ người cha tài phiệt của Jin Young Seo (Seol In Ah), Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) đã quyết định cầu hôn cô. Vẫn với tốc độ nhanh như tên bắn, cặp đôi phụ của Hẹn hò chốn công sở đã vượt mặt đôi chính và tiến tới hôn nhân.

Phân cảnh này chính là điều mà con dân mong mỏi suốt từ đầu phim đến giờ

Không chịu thua đôi thư kí, cặp đôi Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) gây sốt với loạt cảnh nóng bỏng trong Hẹn hò chốn công sở.

Ở tập 11, chuyện tình của họ vấp phải sự phản đối từ ông nội Kang Tae Moo là Kang Da Koo (Lee Deok Hwa). Trong khi Kang Tae Moo vắng mặt dưỡng thương, thì Shin Ha Ri lại chịu đàm tiếu bởi nhân viên công ty và cộng đồng mạng.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn đến từ gia đình và dư luận, cặp đôi chính vẫn bùng nổi với nhiều khoảnh khắc 'tình bể bình' khiến con dân không ngừng phấn khích.

Shin Ha Ri đến thăm Kang Tae Moo tại bệnh viện khi hay tin anh bị tai nạn. Trong lúc Tae Moo đang thiếp đi, Ha Ri đã hôn nhẹ lên má của anh. Khi đó, vẻ mặt của Ha Ri nhìn Tae Moo rất trìu mến và hạnh phúc.

Không chỉ dừng lại ở nụ hôn nhẹ lên má, con dân còn ngỡ ngàng và 'bỏng mắt' với phân cảnh 19+ 'cháy khét lẹt' của cặp đôi Ha Ri - Tae Moo.

Phát hiện Shin Ha Ri bị thiệt thòi, Kang Tae Moo ngay lập tức tìm bạn gái an ủi. Sau khi tâm sự cũng như chia sẻ những khúc mắc cùng đối phương, cả hai trao nhau những nụ hôn, khởi đầu cho loạt cảnh nóng 'cháy màn hình'.

Cảnh "giường chiếu" của Shin Ha Ri và Kang Tae Moo diễn ra cuối tập 11 nhanh chóng trở nên viral khắp các diễn đàn trên mạng xã hội. Video khoảnh khắc ân ái giữa cặp đôi chính được chia sẻ rầm rộ bởi hội người yêu phim. Hầu hết khán giả và dân mạng đều bày tỏ sự phấn khích, khen ngợi diễn xuất bùng nổ của Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong khi đóng cảnh phim này.

Đây cũng là lần thứ 2 Hẹn hò chốn công sở trở thành chủ đề bàn luận nhờ cảnh nóng. Trước đó, cặp nhân vật phụ Cha Sung Hoon và Jin Young Seo từng làm chao đảo mạng xã hội tại nhiều quốc gia với những lời thoại lãng mạn, nụ hôn say đắm và cảnh nóng nồng nhiệt ở tập 7.

Khán giả vô cùng mong chờ những diễn biến cuối của bộ phim. Số phận của Tae Moo - Ha Ri, Sung Hoon - Young Seo và các diễn viên khác sẽ như thế nào?

Cùng đón xem tập 12 - tập cuối của Hẹn Hò Chốn Công Sở sẽ lên sóng vào tối thứ Ba (5/4) trên SBS và Netflix.

Theo Star Today