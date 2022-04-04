Tuổi 25, tuổi 21: Bộ phim khiến người xem xúc động nhớ về mối tình đầu – Mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Tuổi 25, tuổi 21 có sự tham gia chính của Nam Joo Hyuk, Kim Tae Ri, Bona (WJSN), Choi Hyun Wook và Lee Joo Myung. Lấy bối cảnh xã hội đầy biến động năm 1998, bộ phim mang đến một bức tranh tràn ngập thanh xuân, tuổi trẻ và để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Theo Nielsen Korea, khởi đầu với rating trung bình toàn quốc là 6,370%, tập cuối của Tuổi 25, tuổi 21 ghi nhận rating vượt bậc là 11,513%, cao nhất trong cả mùa.

Còn Na Hee Do, do quá khứ phải lớn lên một mình, cô càng hiểu rõ nghề nghiệp mà mẹ và bạn trai đang theo đuổi. Ban đầu, cô có thể sẽ cảm thông, có thể sẽ dễ dàng tha thứ. Nhưng, trong 1 phân cảnh ở tập 15, mẹ Hee Do có hỏi rằng, liệu cô có thể chịu đựng được mối quan hệ mà một người luôn cảm thấy có lỗi, một người luôn phải tha thứ.

Na Hee Do (Kim Tae Ri) và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), hai người họ không chỉ là người yêu, mà còn là bạn bè, là gia đình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau vượt qua những chông gai của cuộc sống. Nhưng cuộc đời vốn không như vậy, áp lực rồi sẽ đến với mỗi người. Và Baek Yi Jin phải đối mặt với áp lực ấy, từ công việc phóng viên mà anh ấy chọn. Khi ở New York, phải nhìn quá nhiều người thiệt mạng, khung cảnh hỗn loạn đen xen những tiếng kêu xé lòng, Baek Yi Jin dần cảm nhận rõ hơn nỗi đau của sự chia lìa và ảm ảnh bởi nó. Anh phải dùng cả thuốc an thần để vào giấc ngủ. Cứ như thế, Baek Yi Jin ngày xưa đã khác. Áp lực và cô độc khiến anh phải thay đổi, thay đổi từ cách sống đến cách nghĩ.

Câu hỏi này rất thực tế. Đúng vậy, liệu câu "Anh xin lỗi" có thể nghe được bao nhiêu lần nữa? Rồi tới một ngày Na Hee Do cũng sẽ thấy mệt mỏi, sẽ chẳng còn muốn nghe bất kì lời xin lỗi nào nữa. Thế giới giữa Na Hee Do và Baek Yi Jin bây giờ đã khác nhau. Sự an ủi động viên của cô thật sự đã không thể chạm tới Baek Yi Jin được nữa.

Trong tập hai tập cuối phim, chúng ta thấy được một Na Hee Do trưởng thành hơn nhiều so với những ngày đầu bộ phim. Đó cũng là điều mà Baek Yi Jin muốn thấy nhất.

"Anh muốn bên em thật lâu, để thấy em trưởng thành trông ngầu ra sao".

Baek Yi Jin cuối cùng cũng thấy được điều mà mình muốn thấy. Nhưng dù còn yêu nhiều, thương nhiều thế nào, cả hai vẫn không thể tiếp tục đi cùng nhau. Đây là một thực tế mà chắc hẳn nhiều người đã trải qua. Và cặp đôi chính trong Tuổi 25, tuổi 21 cũng vậy.

Nếu trong truyện tranh, đó là những ký ức tươi sáng về mối tình đầu của tất cả chúng ta đều có thì trong cuộc sống thực, gần như mọi người đều phải nếm trải cảm giác chia ly. Vì tình cảm không phải ánh mặt trời chiếu sáng mãi và một lúc nào đó cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Phải chăng đó mới là điều quan trọng mà đạo diễn muốn truyền tải đến khán giả.

Có mấy ai trên đời mà không từng đã trải qua đôi lần dang dở. Có những dang dở để lại trong lòng người ta sự oán hận, đớn đau và tiếc nuối. Nhưng cũng có những dang dở để lại những dư vị ngọt ngào, hạnh phúc êm đềm của chút quá khứ xa xôi. Vậy phải chăng tình đẹp không hẳn chỉ là tình trọn vẹn?

Dù là dang dở, dù không thể trọn vẹn, bộ phim vẫn khắc họa nên những nét vẽ tươi sáng của thời thanh xuân, về tình bạn, tình cảm gia đình và tình cảm lứa đôi. Đây là điều mà bộ phim hướng tới. Khép lại tất cả, Tuổi 25, tuổi 21 vẫn xứng đáng được khán giả ghi nhận là bộ phim hay vì những gì mà nó đem lại.

Tạm biệt Baek Yi Jin. Tạm biệt Na Hee Do.

Tuổi 25, tuổi 21 đã chính thức kết thúc sau 16 tập phim. Dù cái kết còn gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận đây là một bộ phim đáng xem và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Theo Chosun