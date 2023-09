Tuổi 25, tuổi 21: Bộ phim khiến người xem xúc động nhớ về mối tình đầu – Mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Na Hee Do (Kim Tae Ri) và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), hai người họ không chỉ là người yêu, mà còn là bạn bè, là gia đình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau vượt qua những chông gai của cuộc sống. Nhưng cuộc đời vốn không như vậy, áp lực rồi sẽ đến với mỗi người. Và Baek Yi Jin phải đối mặt với áp lực ấy, từ công việc phóng viên mà anh ấy chọn. Khi ở New York, phải nhìn quá nhiều người thiệt mạng, khung cảnh hỗn loạn đen xen những tiếng kêu xé lòng, Baek Yi Jin dần cảm nhận rõ hơn nỗi đau của sự chia lìa và ảm ảnh bởi nó. Anh phải dùng cả thuốc an thần để vào giấc ngủ. Cứ như thế, Baek Yi Jin ngày xưa đã khác. Áp lực và cô độc khiến anh phải thay đổi, thay đổi từ cách sống đến cách nghĩ.

Còn Na Hee Do, do quá khứ phải lớn lên một mình, cô càng hiểu rõ nghề nghiệp mà mẹ và bạn trai đang theo đuổi. Ban đầu, cô có thể sẽ cảm thông, có thể sẽ dễ dàng tha thứ. Nhưng, trong 1 phân cảnh ở tập 15, mẹ Hee Do có hỏi rằng, liệu cô có thể chịu đựng được mối quan hệ mà một người luôn cảm thấy có lỗi, một người luôn phải tha thứ.