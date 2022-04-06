Hẹn hò chốn công sở chính thức kết thúc, fan 'than trời' vì cái kết hụt hẫng, 'chưa đã cái nư'!

Rating của tập 12 Hẹn Hò Chốn Công Sở được ghi nhận như sau:

Rating đối với khán giả trong độ tuổi 20-49: 4.7%

Bộ phim chiếm vị trí số 1 trong tổng số các chương trình phát sóng vào Thứ ba và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng drama khung giờ thứ Hai - Ba. Theo truyền thông Hàn Quốc, Hẹn Hò Chốn Công Sở đã ba tuần liên tiếp giành vị trí #1.

Mặc dù tập cuối của phim đạt tỷ suất người xem hai chữ số nhưng tác phẩm vẫn không thể vượt thành tích cao nhất của mình là 11.6% được ghi nhận cho tập 10.

Trải qua 12 tập phim với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, Hẹn Hò Chốn Công Sở đã có một kết thúc mỹ mãn với màn cầu hôn lãng mạn của giám đốc Kang Tae Moo, cùng nhiều phân cảnh ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước khác.

Tuy nhiên, ngay sau khi tập 12 lên sóng, đa số khán giả đều bày tỏ sự hụt hẫng. Họ cho rằng bộ phim kết thúc khá lãng xẹt, để lại nhiều tiếc nuối cho netizen, nhất là khi người xem không được nhìn thấy những đám cưới linh đình của hai cặp đôi chính được diễn ra.

Thậm chí, cư dân mạng còn đùa vui rằng do đoàn làm phim thiếu kinh phí nên mới làm vội cho xong tập cuối để phát sóng.

Dẫu vướng nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Hẹn Hò Chốn Công Sở là một trong những tác phẩm hot nhất đầu năm nay.

Và nhiều khán giả cho rằng Happy Ending không nhất thiết phải kết thúc bằng một đám cưới... Chỉ cần họ mãi nắm tay nhau đi đến cuối con đường là được...

Vậy là đã đến lúc tạm biệt hai cặp đôi “Chim Thủy Tổ” Kang Tae Moo - nàng “bạch tuộc” Shin Hari và Thư ký Cha Sung Hoon - tiểu thư tài phiệt Jin Young Seo.

Dù kết thúc như thế nào, những khoảnh khắc giải trí trong phim vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Xin chúc mừng ekip phim Hẹn Hò Chốn Công Sở.

Theo Dispatch