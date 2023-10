Tài tử Will Smith tới Ấn Độ điều trị tâm lý sau làm xùm vừa qua

Us Weekly đưa tin, chuyến đi đến Ấn Độ của Will Smith đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước lễ trao giải Oscar, cùng với vợ và các con của anh. Đây là lần đầu tiên Will Smith xuất hiện trước công chúng kể từ lùm xùm tại giải Oscar vừa qua.

Nam diễn viên xuất sắc nhất Oscar 2022 đã tới Ấn Độ để tập yoga và thiền định nhằm hồi phục sức khỏe tinh thần

Sadhguru Jaggi Vasudev là một guru yoga người Ấn Độ và là người đề xướng tâm linh. Ông dạy yoga ở miền nam Ấn Độ từ năm 1982, ông đã viết cuốn sách "Kỹ thuật nội tâm", giới thiệu cho độc giả những khái niệm cơ bản về kiến ​​thức bản thân thông qua những kinh nghiệm sống và những hiểu biết của Sadhguru. Bắt đầu từ các khía cạnh "cơ thể", "tâm trí", "năng lượng" và "niềm vui", nó giúp người đọc phân tích và hiểu bản thân mình hơn để khám phá bản thân và tìm thấy chính mình.