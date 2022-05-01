Tài tử Will Smith tới Ấn Độ điều trị tâm lý sau làm xùm vừa qua

Netease Entertainment đưa tin vào ngày 29 tháng 4, Will Smith gần đây đã xuất hiện tại Mumbai, Ấn Độ. Theo cánh báo chí nước ngoài, anh đến đây để học yoga và thiền với bậc thầy yoga Sadhguru.
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Us Weekly đưa tin, chuyến đi đến Ấn Độ của Will Smith đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước lễ trao giải Oscar, cùng với vợ và các con của anh. Đây là lần đầu tiên Will Smith xuất hiện trước công chúng kể từ lùm xùm tại giải Oscar vừa qua.
Sadhguru Jaggi Vasudev là một guru yoga người Ấn Độ và là người đề xướng tâm linh. Ông dạy yoga ở miền nam Ấn Độ từ năm 1982, ông đã viết cuốn sách "Kỹ thuật nội tâm", giới thiệu cho độc giả những khái niệm cơ bản về kiến thức bản thân thông qua những kinh nghiệm sống và những hiểu biết của Sadhguru. Bắt đầu từ các khía cạnh "cơ thể", "tâm trí", "năng lượng" và "niềm vui", nó giúp người đọc phân tích và hiểu bản thân mình hơn để khám phá bản thân và tìm thấy chính mình.
Will Smith, người đã gặp Sadhguru hai năm trước, cho biết anh bị cuốn hút vào "Kỹ thuật nội tâm": "Tôi muốn gia đình tôi cũng gặp gỡ những người tâm linh, để có thể tiếp xúc với những người không bị ám ảnh bởi thế giới vật chất" - Will Smith nói.
Trước đó, Will Smith đã tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 94 và đã xảy ra một số mâu thuẫn với người dẫn chương trình là nam diễn viên Chris Rock.
Netease Entertainment ngày 28/3 đưa tin, tối 27/3 theo giờ địa phương, lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã được tổ chức tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Người dẫn chương trình Chris Rock đã chế nhạo việc Jada, vợ của Will Smith, về chứng rụng tóc của cô ấy. Thậm chí còn nói rằng cô ấy đã đóng phim "Private Girl". Sau đó, Will Smith lao lên sân khấu và tát vào mặt Chris Rock.
Sau khi bước xuống và ngồi xuống chỗ ngồi, Will Smith nghiêm túc nói: "Đừng dùng cái miệng **** của anh để nói tên vợ tôi". Denzel Washington và Tyler Perry sau đó đã an ủi Will Smith còn Nicole Kidman tái mặt vì sợ hãi.
Tuy nhiên, mới đây, người dẫn chương trình lễ trao giải Oscar P Diddy cho biết: " Will Smith đã lên tiêng xin lỗi Chris Rock và đã giải quyết mâu thuẫn giữa họ".