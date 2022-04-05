Cú tát của Will Smith đối với Chris Rock không phải là trường hợp cá biệt?

Sao quốc tế 05/04/2022 19:30

Cú tát của Will Smith đối với Chris Rock không phải là trường hợp cá biệt, một cộng sự người Mexico trước đây của nam diễn viên đã thuật lại một tình tiết khủng khiếp khi anh hợp tác cùng Will Smith.

Đúng như dự đoán, cái tát đối với Chris Rock không phải là một sự kiện duy nhất về tính khí của Will Smith, một trong những cộng sự cũ của anh trong bộ phim tiểu sử về cựu vô địch hạng nặng Muhammad Ali đã tố cáo anh có những hành vi sai trái trong thời gian họ quay phim cùng dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Michael Mann và sự góp mặt của Jada Pinkett Smith . 

Nam diễn viên Mexico gần đây đã tố cáo sự lạm dụng của Smith là Paul Rodriguez, 67 tuổi, người đã phát biểu trên The Sun rằng những lời kêu gọi đóng phim với anh ấy hoàn toàn là địa ngục. 

Cú tát của Will Smith đối với Chris Rock không phải là trường hợp cá biệt? - Ảnh 1
Paul Rodriguez 
"Chuyện của Chris Rock chỉ là một cái tát vào mặt, tôi đã nuốt lời chửi rủa mỗi ngày khi chúng tôi làm việc trên phim trường. Và đôi khi vết thương tình cảm còn sâu hơn vết thương thể xác."

Nam diễn viên này là người gốc Culiacán, Sinaloa, di cư đến California từ khi còn rất trẻ, đã đóng các bộ phim như Crocodile Dundee in Los Angeles, A million for JuanPrince của Glory

"Đó đáng lẽ là một bước tiến mới trong sự nghiệp của tôi, nhưng cuối cùng lại trở thành một cơn ác mộng kinh tởm vì tất cả những lời xúc phạm mà tôi nhận được từ Will Smith. Anh ấy rất tốt với tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. Chúng tôi giống như Jekyll và Hyde"nam diễn viên này nói. Anh ấy tin rằng Smith đã rất tức giận vì anh ấy muốn vai diễn này cho Danny Garcia, một diễn viên và nhà sản xuất người New York cũng là người gốc Tây Ban Nha.

Tờ báo đưa tin rằng Paul không thể chịu đựng được sự lạm dụng và xúc phạm bằng cách gọi anh ta là "kẻ xấu". Cảnh sát đã đưa anh ta vào ngày hôm đó khỏi phim trường. Ngày hôm sau Will đã trách móc anh ta về mọi động tác khi làm việc, từ việc không biết cách thắt găng tay đến việc chỉ trích lời thoại của anh ta. Mỗi sáng họ ngồi chung ghế trang điểm và Will không bao giờ tương tác với nam diễn viên.

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 Will Smith đã đe dọa anh ta ở Nam Phi.

Anh ấy đến gần và nói với tôi: "Bạn phải cẩn thận. Bạn đang ở châu Phi và không có người Mexico nào xung quanh đây . "Nếu đó không phải là một lời đe dọa thì tôi không biết là gì." Mọi thứ không khá lên sau sáu tháng. The Sun cho biết đại diện cho Smith không có bình luận.

Theo Sensacine

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Jada Pinkett Smith giữ im lặng sau 'cú tát triệu view' của Will Smith tại lễ trao giải Oscars

'Đây là một khoảng thời gian để phục hồi những tổn thương,' cô đăng trên Instagram, sau khi chồng cô có 'tác động vật lý' với nghệ sĩ hài Chris Rock vì đã nói những câu bông đùa về cái tình trạng bệnh về tóc của cô, trong khi Rock đã không biết rõ về tình trạng của Pinkett Smith khi cô có vấn đề về sức khỏe gây rụng tóc.

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