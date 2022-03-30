Will Smith xin lỗi Chris Rock vì Hành vi “Không thể chấp nhận và không thể bào chữa được” tại lễ trao giải Oscar

Smith viết: “Tôi rất xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện hình ảnh người đàn ông mà tôi muốn trở thành".

Gần một ngày sau khi thực hiện một cú tát trời giáng trên sóng truyền hình trực tiếp, Will Smith đã lên tiếng xin lỗi Chris Rock vì hành động của anh tại buổi phát sóng Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 vào tối Chủ nhật. Vào thứ Hai, 28 tháng 3 theo giờ Mỹ, nam diễn viên đã đưa ra lời xin lỗi chính thức trên tài khoản Facebook và Instagram của mình và hướng lời xin lỗi của mình đến nam diễn viên hài Chris Rock.

Ảnh Instagram nhân vật Ảnh Instagram nhân vật “Bạo lực dưới mọi hình thức của nó đều độc hại và có tính hủy diệt. Hành vi của tôi tại Lễ trao giải Oscar tối qua là không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được, ”Smith bày tỏ. “Những trò đùa với là một phần của công việc, nhưng trò đùa về tình trạng sức khỏe của Jada là quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng một cách xúc động. Tôi muốn công khai xin lỗi bạn, Chris. Tôi đã vượt quá giới hạn và tôi đã sai. Tôi xấu hổ vì hành động của tôi không thể hiện được hình ảnh một người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái”. Tương tự như bài phát biểu nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của mình, Smith nhắc lại lời xin lỗi tới Viện hàn lâm, các nhà sản xuất của chương trình, những người tham dự và người xem. Anh cũng gửi lời xin lỗi tới bộ phim "Gia đình Williams" và bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc rằng hành vi của anh đã “làm vấy bẩn những gì đã là một cuộc hành trình tuyệt đẹp” cho tất cả họ trong việc đưa King Richard vào cuộc sống.

Lời xin lỗi của nghệ sĩ giải trí 53 tuổi được đưa ra vài giờ sau khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đưa ra tuyên bố lên án hành động của nam diễn viên. Một cuộc đánh giá chính thức và đầy đủ sẽ được đưa ra với Ban Giám đốc để đánh giá vấn đề và quy tắc ứng xử của thành viên vào thứ Tư. Viện hàn lâm viết “Học viện lên án hành động của Smith tại buổi biểu diễn tối qua. Chúng tôi đã chính thức bắt đầu xem xét vụ việc và sẽ tìm hiểu thêm hành động và hậu quả phù hợp với Quy chế, Tiêu chuẩn ứng xử theo luật California.” Chris Rock vẫn chưa trả lời hoặc đưa ra tuyên bố. Theo Vibe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/will-smith-xin-loi-chris-rock-vi-hanh-vi-khong-the-chap-nhan-va-khong-the-bao-chua-duoc-tai-le-trao-giai-oscar-458897.html