'Chị đẹp không tuổi' Yoo Ah In cùng tiền bối Jang Hyun Sung chính thức trở thành MC khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Jeon Ju

Liên hoan phim Quốc tế Jeon Ju lần thứ 23 hứa hẹn sẽ vô cùng hoành tráng với 2 MC Yoo In Na và Jang Hyun Sung từ YG Entertainment.

Nam diễn viên Jang Hyun Sung và nữ diễn viên Yoo In Na sẽ là người chủ trì lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Jeonju.



Cả hai sẽ mở màn cho Liên hoan phim Quốc tế Jeonju lần thứ 23, khai mạc vào ngày 28 tháng này. Cùng thuộc gà nhà YG Entertainment, cư dân mạng trông chờ màn kết hợp ăn ý và 'phản ứng hóa học' giữa tiền bối - hậu bối.

Yoo In Na là cái tên không mấy xa lạ đối với những ai yêu thích phim Hàn Quốc. Cô nàng chính là 'Bông hoa nở muộn' của làng giải trí Hàn với các bộ phim đình đám như: Gia đình là số một (phần 2), Khu vườn bí mật, Vì sao đưa anh tới,…

Yoo In Na, nổi lên như một hiện tượng và được fan toàn châu Á ưu ái gọi bằng cái tên 'nữ phụ quốc dân' sau vai diễn lột xác quá thành công trong siêu phẩm Goblin năm 2016. Cô nàng còn gây sốt vì nhan sắc rực rỡ, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời cùng với phong cách thời thượng trong phim và cả ngoài đời.

Jang Hyun Sung là nam diễn viên nổi tiếng của xứ Hàn, sinh năm 1970. Anh đóng vai chính trong nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nổi tiếng như 'Ngụy tình hồ ly' (2010), 'Công tố viên ma cà rồng' (2011), 'Tín hiệu chết chóc' (2016),...

Liên hoan phim năm nay hứa hẹn sẽ có màn kết hợp bùng nổ giữa 'em gái quốc dân' với visual xuất sắc cùng tiền bối với diễn xuất tuyệt vời, đáng chú ý cả hai đều là 'con dân' của YG Entertainment khiến cư dân mạng càng trông đợi hơn.

Theo DongA

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dep-khong-tuoi-yoo-ah-in-cung-tien-boi-jang-hyun-sung-chinh-thuc-tro-thanh-mc-khai-mac-lien-hoan-phim-quoc-te-jeon-ju-464010.html