'Chị đẹp không tuổi' Yoo Ah In cùng tiền bối Jang Hyun Sung chính thức trở thành MC khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Jeon Ju

Sao quốc tế 23/04/2022 08:34

Liên hoan phim Quốc tế Jeon Ju lần thứ 23 hứa hẹn sẽ vô cùng hoành tráng với 2 MC Yoo In Na và Jang Hyun Sung từ YG Entertainment.

Nam diễn viên Jang Hyun Sung và nữ diễn viên Yoo In Na sẽ là người chủ trì lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Jeonju.

Cả hai sẽ mở màn cho Liên hoan phim Quốc tế Jeonju lần thứ 23, khai mạc vào ngày 28 tháng này. Cùng thuộc gà nhà YG Entertainment, cư dân mạng trông chờ màn kết hợp ăn ý và 'phản ứng hóa học' giữa tiền bối - hậu bối. 

Yoo In Na là cái tên không mấy xa lạ đối với những ai yêu thích phim Hàn Quốc. Cô nàng chính là 'Bông hoa nở muộn' của làng giải trí Hàn với các bộ phim đình đám như: Gia đình là số một (phần 2), Khu vườn bí mật, Vì sao đưa anh tới,… 

'Chị đẹp không tuổi' Yoo Ah In cùng tiền bối Jang Hyun Sung chính thức trở thành MC khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Jeon Ju - Ảnh 1

Yoo In Na, nổi lên như một hiện tượng và được fan toàn châu Á ưu ái gọi bằng cái tên 'nữ phụ quốc dân' sau vai diễn lột xác quá thành công trong siêu phẩm Goblin năm 2016. Cô nàng còn gây sốt vì nhan sắc rực rỡ, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời cùng với phong cách thời thượng trong phim và cả ngoài đời.

'Chị đẹp không tuổi' Yoo Ah In cùng tiền bối Jang Hyun Sung chính thức trở thành MC khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Jeon Ju - Ảnh 2

Jang Hyun Sung là nam diễn viên nổi tiếng của xứ Hàn, sinh năm 1970. Anh đóng vai chính trong nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nổi tiếng như 'Ngụy tình hồ ly' (2010), 'Công tố viên ma cà rồng' (2011), 'Tín hiệu chết chóc' (2016),...

Liên hoan phim năm nay hứa hẹn sẽ có màn kết hợp bùng nổ giữa 'em gái quốc dân' với visual xuất sắc cùng tiền bối với diễn xuất tuyệt vời, đáng chú ý cả hai đều là 'con dân' của YG Entertainment khiến cư dân mạng càng trông đợi hơn. 

Theo DongA

Mỹ nữ Lee Sung Kyung tiếp tục xác nhận tham gia bộ phim mới dù “Shooting Star” vẫn đang gây sốt, liệu cô nàng có trở thành ‘nữ hoàng phim hài lãng mạn’ thế hệ mới?

Mỹ nữ Lee Sung Kyung tiếp tục xác nhận tham gia bộ phim mới dù “Shooting Star” vẫn đang gây sốt, liệu cô nàng có trở thành ‘nữ hoàng phim hài lãng mạn’ thế hệ mới?

Trước ngoại hình nổi bật cùng sự chăm chỉ tham gia nhiều dự án tên tuổi trong năm 2022, khán giả tin rằng Lee Sung Kyung sẽ sớm trở thành "nữ hoàng làng phim lãng mạn" thế hệ mới.

Xem thêm
Từ khóa:   yoo in na sao châu á sao hàn

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nữ Lee Sung Kyung tiếp tục xác nhận tham gia bộ phim mới dù “Shooting Star” vẫn đang gây sốt, liệu cô nàng có trở thành ‘nữ hoàng phim hài lãng mạn’ thế hệ mới?

Mỹ nữ Lee Sung Kyung tiếp tục xác nhận tham gia bộ phim mới dù “Shooting Star” vẫn đang gây sốt, liệu cô nàng có trở thành ‘nữ hoàng phim hài lãng mạn’ thế hệ mới?

Tạo hình của ‘Hoàng tử châu Á’ Lee Kwang Soo trong phim mới, biểu cảm anh chàng thế nào mà lại khiến khán giả ‘không nhịn được cười’?

Tạo hình của ‘Hoàng tử châu Á’ Lee Kwang Soo trong phim mới, biểu cảm anh chàng thế nào mà lại khiến khán giả ‘không nhịn được cười’?

‘Nữ thần’ Yoona khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vòng eo con kiến ở tuổi 31 khiến netize ‘choáng ngợp’

‘Nữ thần’ Yoona khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vòng eo con kiến ở tuổi 31 khiến netize ‘choáng ngợp’

Lee Sun Bin hẹn hò với Lee Kwang Soo bị fan bắt gặp, chính chủ nói gì?

Lee Sun Bin hẹn hò với Lee Kwang Soo bị fan bắt gặp, chính chủ nói gì?

Fan hóng mãi mà BLACKPINK hơn 1 năm trời vẫn chưa comeback, 4 nàng idol xinh đẹp hiện đang ở đâu?

Fan hóng mãi mà BLACKPINK hơn 1 năm trời vẫn chưa comeback, 4 nàng idol xinh đẹp hiện đang ở đâu?

Sau cái kết đầy tranh cãi của 'Tuổi 25, tuổi 21', tài tử Nam Joo Hyuk hóa thân thành anh hùng chuyên trị kẻ ác trong tác phẩm mới – Vigilante

Sau cái kết đầy tranh cãi của 'Tuổi 25, tuổi 21', tài tử Nam Joo Hyuk hóa thân thành anh hùng chuyên trị kẻ ác trong tác phẩm mới – Vigilante

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?