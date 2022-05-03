Kim Kardashian mặc nguyên bản chiếc 'váy sinh nhật' của Marilyn Monroe từ 1962 đến Met Gala 2022

Bảo tàng đã mua lại bộ váy này với con số biểu tượng từ Julien’s Auctions với giá 4,6 triệu đô vào năm 2016, khiến nó thành một trong những bộ váy đắt nhất trên thế giới.

Nhà sáng lập KKW Beauty, 41 tuổi, đã mượn bộ váy nổi tiếng của nữ diện viên quá cố từ bảo tang Ripley’s Believe it or Not! ở Orlando, Florida và nói cô ấy phải giảm 16 pounds (gần 7,3 kg) trong 3 tuần để có thể mặc hợp với nó.

Cô ấy kết hợp chiếc áo choàng Jean Louis hình kim cương với một chiếc áo choàng lông trắng và đôi bông tai kim cương, giống như Monroe đã làm vào 60 năm trước khi nữ diễn viên Some Like it Hot hát bài “Happy Birthday” cho tổng thống lúc bấy giờ là John. F, Kennedy tại buổi gây quỹ ở Madison Square Garden.

Xét kỹ về giá cả và lịch sử của bộ váy này, việc có được chiếc váy chính xác không phải là một kỳ công dễ dàng đối với Kardashian. “Tôi đã có ý tưởng này để thử nó và sau đó họ đến với bảo vệ với vũ trang và găng tay,” cô ấy nói với phóng viên Vogue La La Anthony trên thảm đỏ.

Kardashian thậm chí còn nhuộm màu tóc của mình thành bằng màu tóc vàng bạch kim đặc trưng của Monroe cho dịp này – một quá trình nhọc nhằn kéo dài 14 giờ với sự nhổ trợ của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Chris Appleton.

Lần cuối chiếc váy được mặc là vào năm 1962, khi Monroe nổi tiếng mặc nó cho tổng thống John. F. Kennedy, người mà minh tinh bị đồn là đã có quan hệ tình cảm.

Theo Diet Prada, Monroe mua chiếc váy với giá “khoản 1,440 đô la vào năm 1962” và sẽ có giá là 13,000 đô la ở thời điểm hiện tại.

Để giữ chiếc váy lịch sự trong tình trạng nguyên sơ, Kardashian được yêu cầu thay đổi chiếc váy thành một bản sao sau khi tạo dáng trên thảm đỏ.

Bà mẹ bốn đứa trẻ đã thừa nhận rằng bà đã mơ về vẻ ngoài này trong nhiều tháng nay. “Ý tưởng này thực sự đến với tôi sau buổi Gala vào tháng 9 năm ngoái,” cô nói với “Tôi tự nghĩ rằng mình sẽ làm gì cho chủ đề nước Mỹ nếu nó không phải là diện mạo của Balenciaga? Điều gì là người Mỹ nhất mà bạn có thể nghĩ đến? Và chính là Marilyn Monroe.”

“Với tôi khoảng khắc đáng nhớ nhất của Marilyn Monroe là khi cô ấy hát bài “Happy Birthday,” với tổng thống John. F, Kennedy, chính là cái nhìn đó."

Trong những tuần trước khi diễn ra Met Gala, người hâm mộ đã bắt đầu suy đoán rằng cô sẽ mặc chiếc váy dựa trên những những tiết lộ với báo chí. Ví dụ cô ấy nói với Access Hollywood rằng chiếc váy cô ấy dự định mặc sẽ không thể thay đổi hoăc điều chỉnh, Nói cách khác, nó không chỉ cổ điển mà còn siêu đặc biệt.

Tuyệt vời hơn, cô và bạn trai Pere Davidson đã được phát hiện tại bảo tàng vào tháng tư, vì vậy khi người hâm mộ đặt các mảnh câu đố lại với nhau, họ cho rằng đó có lẽ là chiếc váy của Monroe, Không có bí mật nào an toàn từ một người hâm mộ trung thành!

Người đẹp trong bộ tóc vàng đặc trưng của Marilyn Monroe

Chiếc váy ôm sát đường cong của ngôi sao một cách hoàn hảo

Các viên pha lê được trang trí trên chiếc váy khiến ngôi sao trở nên lộng lẫy

Có thể nói đây là "sự hoàn hảo"