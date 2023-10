Kim Kardashian mặc nguyên bản chiếc 'váy sinh nhật' của Marilyn Monroe từ 1962 đến Met Gala 2022

Kim Kardashian

Nhà sáng lập KKW Beauty, 41 tuổi, đã mượn bộ váy nổi tiếng của nữ diện viên quá cố từ bảo tang Ripley’s Believe it or Not! ở Orlando, Florida và nói cô ấy phải giảm 16 pounds (gần 7,3 kg) trong 3 tuần để có thể mặc hợp với nó.

Bảo tàng đã mua lại bộ váy này với con số biểu tượng từ Julien’s Auctions với giá 4,6 triệu đô vào năm 2016, khiến nó thành một trong những bộ váy đắt nhất trên thế giới.