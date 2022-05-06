Giảm 7kg trong 3 tuần? Bí quyết giảm cân của Kim Kardashian là gì?

Phương pháp Kim chọn là tránh xa carbohydrate và đường. Trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông giải trí 'People', Kim chia sẻ: "Tôi đã thử mặc chiếc váy của Marilyn Monroe nhưng nó không vừa với cơ thể của tôi. Tôi đã phải giảm tận 7,2 kg trong suốt ba tuần ăn kiêng nghiêm ngặt". Việc giảm cân đối với tôi thực sự khó khăn. Tôi không ăn carbs hoặc đường trong ba tuần ấy. ”

Người mẫu ảnh đến từ đất nước cờ hoa - Kim Kardashian (41 tuổi) thu hút sự chú ý của nhiều phóng viên sau khi giảm 7 kg trong 3 tuần để có thể mặc chiếc váy huyền thoại của nữ minh tinh Marilyn Monroe. Rất nhiều người thắc mắc làm thế nào cô ấy có thể giảm cân nhanh trong một thời gian ngắn như vậy.

Nhiều người thường nghĩ đến việc cắt giảm carbohydrate đầu tiên để giảm cân. Vì đây là chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của con người. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong chức năng của các tế bào trong cơ thể, khả năng miễn dịch và hoạt động của não (tạo ra glucose). Do đó, nếu muốn giảm cân không ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, bạn phải ăn đúng liều lượng. Carbohydrate chiếm phần lớn nhất chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Xét về tổng năng lượng cần thiết cho một ngày, tốt nhất hãy ăn khoảng 55-65% lượng carbohydrate.

2. Cắt giảm lượng carbohydrate để giảm cân trong thời gian ngắn có thể giúp nhưng hiệu quả lâu dài thì chưa chắc

Carbohydrate thường được biết đến có nhiều trong các loại thực phẩm như bánh mì, gạo và thực phẩm làm từ bột mì. Tuy nhiên, không chỉ ngũ cốc mà trái cây, khoai lang, khoai tây và củ cải cũng chứa nhiều carbohydrate không kém. Nếu bạn muốn giảm cân trong thời gian ngắn, cắt giảm lượng carbohydrate có thể giúp ích một phần nào đó. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân lâu dài không lớn. Để hiệu quả của chế độ ăn kiêng kéo dài, bạn cần giảm tổng lượng calo hấp thụ vào, bao gồm cả chất béo và thường xuyên tập thể dục để đốt cháy calo và mỡ thừa.

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3. Muốn giảm cân hiệu quả, cần giảm lượng đường và đồ ngọt

Việc hấp thụ quá nhiều đường luôn là một vấn đề nan giải. Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến tăng cân và các bệnh về máu và mạch máu. Dần dần tạo thành thói quen khó bỏ là luôn thêm chút đường khi nấu ăn. Đồ ngọt thường được chế biến từ đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo làm kích thích vị giác, nếu không kiểm soát được việc ăn đồ ngọt thì dần sẽ bị nghiện và khó kiểm soát được cân nặng. Không nên tin tưởng quá nhiều về hàm lượng đường được ghi trên bảng thông tin dinh dưỡng của sản phẩm vì nó là chỉ số ‘đường tự nhiên + chất phụ gia’. Giảm ngọt vừa có thể chăm sóc sức khỏe vừa có thể giảm cân.

4. Ăn một lượng carbohydrate thích hợp và kết hợp tập thể dục

Cắt giảm hơn một nửa tổng lượng thực phẩm chứa carbohydrate có thể gây ra một số phản ứng phụ như buồn ngủ, buồn nôn và mùi cơ thể. Trong số carbohydrate, glucose tham gia vào hoạt động của não, do đó nếu cắt giảm quá nhiều carbohydrate thì khả năng tập trung có thể giảm xuống. Ngoài ra, nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của thận. Tuy nhiên, ăn quá nhiều carbohydrate có thể dẫn đến tăng cân. Carbohydrate cũng được tìm thấy trong các loại rau và trái cây ngọt. Nếu trong bữa ăn có thêm trái cây, khoai tây, khoai lang… thì nên giảm lượng cơm hoặc mì xuống theo lượng calo tương ứng. Nếu bạn ăn quá nhiều thực phẩm chứa carbohydrate, hãy tập thể dục thường xuyên hoặc vận động với cường độ cao để có thể giúp giảm cân và ít xảy ra tác dụng phụ hơn.

Ảnh minh họa

Kim Kardashian đã tham dự Met Gala 2022 được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York vào ngày 2/5 (giờ địa phương) cùng bạn trai Pete Davidson (28 tuổi), kém cô 13 tuổi. Tại sự kiện, Kim đã xuất hiện trước hàng trăm ống kính trong bộ đầm đắt giá nhất mọi thời đại - một trong những 'chiếc đầm tiêu biểu nhất' của nữ minh tinh Marilyn Monroe hay còn được biết tới tên gọi "Happy Birthday, ngài Tổng thống”. Kim Kardashian để tóc bạch kim giống Marilyn Monroe trong bộ đầm trắng đính kim cương ôm sát khoe body nổi bật trước công chúng.

Chiếc đầm được Marilyn Monroe mặc để kỷ niệm sinh nhật của vị Tổng thống thứ 35 của Mỹ - John F. Kennedy tại buổi gây quỹ Madison Square Garden ngày 19/5/1962. Nó đã được bán với giá khoảng 110 tỷ đồng (tương đương 4,7 triệu USD) trong một cuộc đấu giá vào tháng 11 năm 2016 và trở thành một trong những chiếc đầm đắt nhất thế giới.

Kim Kardashian cùng bạn trai kém cô 13 tuổi - Pete Davidson. Ảnh : Getty Image Bank

Kim Kardashian kết hôn với Kanye West (44 tuổi) vào năm 2014 và họ có 4 người con. Cặp đôi ly hôn vào năm ngoái và Kardashian hiện đang công khai mối quan hệ tình cảm với diễn viên hài kém cô 13 tuổi - Pete Davidson (28 tuổi).