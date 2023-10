Cùng ngắm nhìn lại những bộ váy dạ tiệc đẹp nhất mọi thời đại tại Met Gala

Các ngôi sao tham sẽ trình diễn như thế nào tại Met Gala. Chúng ta chỉ cần chờ xem thôi! Nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng tôi mời bạn thực hiện chuyến đi ngược dòng ký ức về quá khứ của Met Gala. Từ màn lột xác theo phong cách punk năm 2016 mang tính biểu tượng của Taylor Swift cho đến chiếc váy flapper tuyệt đẹp của Lupita Nyong’o vào năm 2014, đã có rất nhiều khoảnh khắc sang trọng và thái quá để truyền cảm hứng cho chúng ta.

Jessica Chastain tại Met Gala 2022

Jessica Chastain năm 2022

Quý cô trong bộ váy đỏ! Nữ diễn viên Zero Dark Thirty đã thể một các hoàn hảo Gilded Age và gật đầu với sự hào nhoáng và quyến rủ của Hollywood trong chiếc váy Gucci màu đó tùy chỉnh. Cô nàng khoe vẻ thanh lịch với trang trang sức Gucci High.

Kim Kardashian tại Met Gala 2022

Kim Kardashian năm 2022

Người sáng lập Skims đã thể hiện hình ảnh Marilyn Monroe tại buổi dạ tiệc khi cô bước ra trong chiếc váy Bob Mackie năm 1962 mà nữ diễn viên Tóc vàng thích mặc đã hát bài “Happy Birthday” cho Tổng thống John. F. Kennedy. Kardashian tiết lộ rằng cô ấy phải giảm 16 pound (gần 7,3 Kg) trong ba tuần để có thế mặc vừa chiếc váy cổ điển này.

Jodie Tuner-Smith tại Met Gala 2022

Jodie Tuner-Smith năm 2022

Chiếc váy Gucci đạt làm riêng của nữ diễn viên người Anh với trang sức Gucci High đã mang lại cho Gatsby sự rung động lớn với những đường diềm và tua rua của nó – khiến cho Gatsby Age được chấp thuận.

Lần 2! Billie Eilish giành chiến thắng với chương trình Gala Outfit 'Sinh thái'

Billie Eilish năm 2022

Có phải cô ấy là người duy nhất làm đúng không? Billie Eilish đã phá vỡ chủ đề Gilded Age khi cô mặc một chiếc váy Gucci cao cấp tùy chỉnh và đôi giày Gucci thuần chay với đồ trang sức của Fred Leighton tại Met Gala 2022.

Blake Lively năm 2022

Khi giành được vị trí đồng chủ tịch, Blake Lively gây ấn tượng mạnh trong chiếc váy Atelier Versace màu hồng kim loại bụi với vương miện phù hợp. Sau đó, cựu diễn viên của Gossip Girl đã lật phần đuôi váy của mình qua nửa tấm thảm để lộ ra một chiếc váy dài màu xanh nhạt lấp lánh với trang sức đặt làm riêng của Lorraine Schwartz và giày của Christian Louboutin. Nữ diễn viên gọi vẻ ngoài của mình là "sự kính trọng đối với Thành phố New York" để phù hợp với chủ đề của Gilded Age 2022 Met Gala.

Met Gala cập nhật Trang phục đẹp nhất Billie Eilish

Billie Eilish năm 2021

Người tạo hit trông thật ngoạn mục trong bộ váy dạ hội Oscar de la Renta lớn lấy cảm hứng từ cổ điển với hình ảnh một đoàn tàu ấn tượng.

Met Gala cập nhật Trang phục đẹp nhất Janelle Monáe

Janelle Monáe năm 2019

Cô ấy đã ra mắt một chiếc váy của Christian Siriano được trang trí với một khuôn mặt không cấu trúc có một đôi mắt nhấp nháy thực sự. Phụ kiện của cô bao gồm bông tai Hanut Singh và một vài chiếc mũ quá khổ.

Rihanna nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Met Gala

Rihanna năm 2018

Người sáng lập Fenty làm thích mê trong một chiếc váy, áo khoác và mũ giáo hoàng lấp lánh lấy cảm hứng từ giáo hoàng Maison Margiela.

Priyanka Chopra nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

Priyanka Chopra năm 2018

Khẳng định vị trí của mình như một biểu tượng phong cách, Nữ diễn viên Quantico lộng lẫy trong một chiếc áo choàng Ralph Lauren màu nâu sẫm và mũ trùm màu vàng.

Kim Kardashian nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

Kim Kardashian năm 2018

Khoe những đường cong đáng ghen tị của mình, ngôi sao truyền hình mặc một chiếc váy Versace vàng ôm sát vóc dáng hoàn mỹ của cô.

Lena Waithe Nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Met Gala

Lena Waithe năm 2018

Tuyên bố trong chiếc áo choàng nổi bật nhất, nữ diễn viên của Masters of None đã mặc một lá cờ kiêu hãnh đầy phong cách.

Janelle Monáe Nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Met Gala

Janelle Monáe năm 2018

Luôn có thể đội một chiếc mũ, ca sĩ "Make Me Feel" mặc một chiếc váy đen trắng của Marc Jacobs vừa thanh lịch vừa mát mẻ.

Katy Perry nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

Katy Perry năm 2018

Ca sĩ "Firework" đã mặc bộ váy Versace tùy chỉnh hoàn chỉnh với đôi cánh thiên thần khổng lồ.

Rihanna năm 2017

Bản thân cô nàng badgal đã đóng cửa thảm đỏ trong một bộ váy Commes des Garcons mini tiên phong.

Ảnh minh họa: Internet

Kendall Jenner năm 2017

Siêu mẫu không có gì ngoài sức tưởng tượng trong một chiếc váy pha lê tuyệt đối của La Perla.

Selena Gomez năm 2017

Người phát ngôn của Coach đã trang điểm cho chiếc váy và chiếc túi của thương hiệu với những viên kim cương của Tiffany & Co.

Cara Delevingne năm 2017

Người mẫu gây choáng trong chiếc áo khoác và quần của Chanel Haute Couture và chiếc túi Gabrielle của nhãn hiệu này.

Taylor Swift năm 2016

Swift ra mắt phong cách grunge trong một chiếc mini Louis Vuitton lấy cảm hứng từ punk và một đôi môi ma cà rồng.

Rita Ora năm 2016

Nữ ca sĩ nói với Vogue rằng tác phẩm tùy chỉnh của Vera Wang bằng lông vũ của cô có “yếu tố đáng kinh ngạc đó”.

Blake Lively năm 2016

Ba tuần sau khi cô và chồng Ryan Reynolds thông báo rằng họ đang mong chờ đứa con thứ 2, nữ diễn viên đã bước ra thảm đỏ đầu tiên của mình trong chiếc váy kiểu vạt áo của Burberry.

Kate Bosworth năm 2016

Cô ấy hóa thân thành nữ thần Hy Lạp trong chiếc áo choàng nạm ngọc của Dolce & Gabbana và chiếc váy xuyên thấu.

Beyoncé năm 2016

Nữ ca sĩ đã nghỉ ngơi trong chuyến lưu diễn Formation World Tour của mình để thưởng thức sự kiện này trong một bộ trang phục cao cấp từ Givenchy của Riccardo Tisci.

Karlie Kloss năm 2016

Trước khi đến bữa tiệc sau đó, nhà thiết kế Brandon Maxwell đã dùng kéo để biến chiếc váy dài đến sàn của người mẫu thành một chiếc váy mini.

Kendall Jenner năm 2016

Người mẫu mặc trang phục theo chủ đề - Manus x Machina: Thời trang trong kỷ nguyên công nghệ - trong bộ váy cắt xẻ của Atelier Versace.

Sienna Miller năm 2015

Miller trông hoàn toàn lộng lẫy trong bộ quần áo hai mảnh màu đỏ đính cườm của Thakoon.

Xem Những bộ váy dạ hội đẹp nhất mọi thời đại Sarah Jessica Parker 2015

Sarah Jessica Parker năm 2015

SJP mặc H&M đặt riêng và chiếc mũ đội đầu màu đỏ tinh xảo đến lễ hội năm 2015.

Xem Những bộ đầm dạ hội đẹp nhất mọi thời đại Amal Clooney 2015

Amal Clooney năm 2015

Người dẫn chương trình năm 2018 đã đẹp mê hồn trong Maison Margiela đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Reese Witherspoon năm 2015

Những viên kim cương của Tiffany & Co. tôn lên hình dáng cao đến đùi của Jason Wu và đôi dép đế bệt Charlotte Olympia của cô.

Kate Hudson năm 2015

Nữ diễn viên của The Wish I Was There tỏa sáng trong một chiếc váy Michael Kors vải tuyn kéo dài tùy chỉnh với phần lưng hở và những chiếc cột buồm thêu tay. Cô ấy hoàn thành với một chiếc túi Edie Parker và đôi giày Charlotte Olympia.

Katie Holmes năm 2015

Holmes, trong một bộ tóc giả bobbed, mặc một chiếc váy Zac Posen màu xanh, nhấn mạnh với một dấu ấn hình đám mây mơ mộng, với hoa tai Chopard và vòng tay.

Victoria Beckham năm 2014

Nhà thiết kế biểu tượng gây choáng trong chiếc váy cột màu trắng quý phái do chính cô thiết kế.

Lupita Nyong'o mặc một chiếc váy Prada thú vị tại Met Gala 2014

Lupita Nyong’o năm 2014

Người chiến thắng giải Oscar gây choáng váng trong chiếc váy yếm Prada flapper đầy ấn tượng với những hạt cườm màu xanh lá cây tuyệt đẹp.

Emma Stone năm 2014

Một chiếc túi Tod phù hợp với thiết kế hai mảnh colorblock Thakoon của cô.

Rihanna năm 2014

Cô ấy làm rung chuyển với bộ váy 2 mảnh và chiếc vòng cổ choker có đính kim cương của Stella McCartney.

Kim Kardashian năm 2014

Ngôi sao truyền hình trông thật sang trọng trong chiếc váy Lanvin một bên màu xanh lam với đồ trang sức của Lorraine Schwartz.

Ảnh minh họa: Internet

Karolina Kurkova năm 2014

Mang chủ đề "Charles James: Beyond Fashion", người mẫu gây choáng trong bộ váy Marchesa với những hình ảnh minh họa bằng tay.

Nicole Richie năm 2013

Kỷ niệm chủ đề "Punk: Chaos to Couture", Richie bổ sung thêm chiếc váy cột Topshop với mái tóc bạc xám.

Sarah Jessica Parker năm 2013

Chiếc mũ trùm đầu Philip Treacy của cựu diễn viên Sex and the City vừa đủ táo bạo để đánh cắp sự chú ý từ chiếc váy Giles Deacon và đôi bốt của Christian Louboutin.

Florence Welch năm 2012

Nữ ca sĩ trông rất nổi bật trong bộ đồ McQueen đồ sộ được bao phủ bởi những chiếc mũ nhỏ lung linh.

Rooney Mara năm 2012

Nữ diễn viên của The Girl With the Dragon Tattoo vẫn giữ nguyên bảng màu đen của mình trong chiếc áo choàng Givenchy Haute Couture của Riccardo Tisci một vai có váy ren tuyệt đẹp.

Gisele Bundchen năm 2012

Người chồng hấp dẫn của cô, Tom Brady, gần như vượt trội hơn so với chiếc váy đen vừa vặn của Givenchy Haute Couture của Riccardo Tisci.

Beyonce năm 2012

Những gì tốt nhất được để dành đến sau cùng! Beyoncé đã kết thúc thảm đỏ trong bộ váy lộng lẫy với một tàu lông vũ ấn tượng của Givenchy Haute Couture của Riccardo Tisci.

Rihanna năm 2012

RiRi giữ phong cách đơn giản trong chiếc váy Tom Ford màu đen in họa tiết da rắn và trang điểm tối màu cho chủ đề "Schiaparelli và Prada: Cuộc trò chuyện bất khả thi"

Ảnh minh họa: Internet

Gwyneth Paltrow năm 2011

Diện chiếc váy cột lung linh của Stella McCartney, Paltrow rạng ngời cho chủ đề "Alexander McQueen: Savage Beauty".

Blake Lively năm 2010

Mỹ nữ Lively đã chọn một chiếc váy Marchesa sáng màu để khoe đôi chân đáng ghen tị của mình cho chủ đề "Người phụ nữ Mỹ: Tạo nên bản sắc dân tộc" của buổi tiệc.

Doutzen Kroes năm 2010

Như Cinderella! Người mẫu trông như một nàng công chúa trong chiếc váy vải tuyn màu xanh của Zac Posen.

Diane Kruger năm 2010

Nữ diễn viên rạng rỡ trong chiếc váy trắng của Calvin Klein Collection và kiểu tóc đơn giản.

Jessica Biel năm 2009

Biel đã làm bất cứ điều gì ngoài việc hòa nhập vào thảm đỏ với chiếc váy Atelier Versace ấn tượng của cô cho chủ đề của đêm "The Model as Muse: Embodying Fashion."

Kate Moss năm 2009

Người mẫu, người đồng tổ chức buổi tối, đã phát huy hết tài sản của mình với chiếc váy ngắn hở lưng được thiết kế bởi Marc Jacobs, người hẹn hò của cô và chiếc mũ trùm đầu phù hợp với Stephen Jones.

Naomi Watts năm 2008

Nữ diễn viên người Úc đã gây tiếng vang lớn trong giới mộ điệu Hollywood trong chiếc váy Thierry Mugler xếp ly màu trắng và những làn sóng hình tạc đạn.

Ashley và Mary-Kate Olsen năm 2008

Cặp song sinh thời trang đều gây choáng trong những bộ váy Diane von Furstenberg đặt làm riêng cho sự kiện "Superheroes: Fashion and Fantasy" vào đêm nay.

Cameron Diaz năm 2007

Kỷ niệm "Poiret: Vua thời trang", nữ diễn viên chuyên nghiệp kết hợp trang sức ngọc lam với chiếc áo choàng fuchsia ruffled của cô.

Cate Blanchett năm 2007

Cate đại đế! Nữ diễn viên trông rạng rỡ trong chiếc váy Balenciaga tua rua vàng.

Jessica Simpson năm 2005

Simpson tạo nên một señorita gợi cảm trong một chiếc váy hoa màu đỏ mặc với hoa tai đèn chùm phức tạp và một chiếc tóc tết bím không kém phần lộng lẫy cho chủ đề "House of Chanel" của năm.

Ảnh minh họa: Internet

Scarlett Johansson năm 2004

Johansson đã xem xét từng chút một ‘quả bom nổ chậm’ – chiếc váy màu vàng mà cô ấy đang mặc của Calvin Klein tại buổi dạ tiệc ra mắt của cô ấy.

Linda Evangelista, Amber Valletta năm 2004

Evangelista, trong Jean Paul Gaultier Haute Couture, và Valletta, trong váy Maggie Norris Courture và John Galliano, lấy chủ đề "Mối liên hệ nguy hiểm: Thời trang và nội thất trong thế kỷ 18.

Alicia Keys nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

Alicia Keys năm 2003

Lựa chọn quần dài thay vì áo choàng thông thường, ca sĩ "Fallin '" diện một bộ đồ trơn màu trắng toàn tập.

Diana Ross Nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

Diana Ross năm 2003

Huyền thoại âm nhạc trông thật lộng lẫy trong chiếc áo choàng và áo choàng màu đỏ với những món trang sức lấp lánh.

David Bowie và Iman Nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

David Bowie và Iman năm 2003

Luôn là một trong những cặp đôi đẹp nhất trên thảm đỏ, bộ đôi này có vẻ ngoài vượt thời gian - chàng trong bộ lễ phục đen trắng, nàng trong bộ váy lụa trắng.

Nicole Kidman Nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

Nicole Kidman năm 2003

Trong chiếc váy của Gucci by Tom Ford, nữ diễn viên của Big Little Lies trông thật xinh đẹp trong chiếc váy lấp lánh của cô.

Diana, Công nương xứ Wales Nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

Princess Diana năm 1996

Princess of Whales xuất hiện tại sự kiện năm 1996 trong chiếc váy màu xanh nước biển của John Galliano for Dior.

Bob Mackie Cher Nhìn lại những khoảnh khắc thời trang quan trọng nhất trong lịch sử Gala Met

Bob Mackie Cher năm 1985

Trong một trong những khoảnh khắc Met mang tính biểu tượng nhất, ca sĩ "Believe" đã mặc một chiếc váy sheer lấp lánh mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.