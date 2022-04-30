Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, 'mắt cười' Yuri diện váy hở lưng quyến rũ, khoe đôi chân dài nuột nà dưới sắc trời Hawaii

Sao quốc tế 30/04/2022 11:46

Không chỉ sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch mà cô nàng Yuri (SNSD) còn vô cùng quyến rũ trong bộ cánh hở lưng táo bạo. Hình ảnh mới nhất của cô tại Hawaii khiến fan hâm mộ được một phen 'mát mắt'.

'Ngọc trai đen' của Girls'Generation - Yuri mới đây đã đăng tải lên trang Instagram dòng trạng thái: "Aloha từ Yuri" kèm theo một vài bức ảnh. 

Trong các bức ảnh, Yuri đang đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp tại một khu nghỉ dưỡng ở Hawaii.

Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, 'mắt cười' Yuri diện váy hở lưng quyến rũ, khoe đôi chân dài nuột nà dưới sắc trời Hawaii - Ảnh 1

Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, 'mắt cười' Yuri diện váy hở lưng quyến rũ, khoe đôi chân dài nuột nà dưới sắc trời Hawaii - Ảnh 2

Đặc biệt, Yuri khiến cư dân mạng 'mát mắt' với chiếc váy sặc sỡ với kiểu dáng xẻ ngực hở lưng. Cô nàng còn tạo điểm nhấn với nụ cười rạng rỡ, vốn là 'đặc sản' của riêng mình. 

Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, 'mắt cười' Yuri diện váy hở lưng quyến rũ, khoe đôi chân dài nuột nà dưới sắc trời Hawaii - Ảnh 3

Yuri còn khoe thân hình nuột nà đẹp như tranh vẽ, toát lên sự tự do, thư thái tận hưởng không gian thiên nhiên xinh đẹp. 

Tiffany - thành viên SNSD bình luận vào bài đăng của Yuri: "Chúng ta hãy đi cùng nhau đi~", Yuri hài hước đáp lại: "Cậu đang làm gì thế, còn không nhanh mua vé máy bay đi?"

Cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi sự xinh đẹp của cô nàng: "Thật quyến rũ quá đi", "Chị sexy ghê", "Trông có chút tinh nghịch nhưng xinh thật sự",...

Ít ai biết, thời mới ra mắt, Yuri chỉ được đánh giá là xinh xắn và nhận lời khen vì có sống mũi đẹp. Nhưng sau nhiều năm, Yuri đã hoàn toàn thay đổi. Nhờ trang điểm và chăm chỉ chăm chút cho nhan sắc, Yuri đã trở thành gương mặt được rất nhiều nhãn hàng, tạp chí săn đón. 

Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, 'mắt cười' Yuri diện váy hở lưng quyến rũ, khoe đôi chân dài nuột nà dưới sắc trời Hawaii - Ảnh 4

Một thời bị chê dáng thô kệch, chân cột đình, Yuri đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi liên tục khoe body nóng bỏng, thon gọn khó tin. Cô nàng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đó đến hiện tại. 
Được biết, Yuri đã chọn bộ phim 'Good Job' làm tác phẩm trở lại của mình. 'Good Job' là một bộ phim điều tra trinh thám lãng mạn giữa Eun Seon Woo - một thám tử siêu giàu và Don Sera - một phụ nữ không mấy khá giả. Tình yêu chênh lệch khoảng cách của họ chắc chắn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả.

Theo New1korea

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