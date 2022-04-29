‘Cô dâu yêu tinh’ Kim Go Eun chân dài ‘miên man’ cùng vẻ đẹp đầy sang chảnh trong bộ ảnh mới kết hợp cùng một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp

Sao quốc tế 29/04/2022 22:24

Kim Go Eun trong trang phục mùa hè đầy rực rỡ của thương hiệu thời trang Mardi Mercredi.

‘Cô dâu yêu tinh’ Kim Go Eun chân dài ‘miên man’ cùng vẻ đẹp đầy sang chảnh trong bộ ảnh mới kết hợp cùng một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp - Ảnh 1

Vào ngày 25, Mardi Mercredi - một thương hiệu thiết kế lấy cảm hứng từ sự gợi cảm của Pháp đã cho ra mắt bộ sưu tập 22 SUMMER với người mẫu đại diện là nữ diễn viên Kim Go-eun.

‘Cô dâu yêu tinh’ Kim Go Eun chân dài ‘miên man’ cùng vẻ đẹp đầy sang chảnh trong bộ ảnh mới kết hợp cùng một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp - Ảnh 2‘Cô dâu yêu tinh’ Kim Go Eun chân dài ‘miên man’ cùng vẻ đẹp đầy sang chảnh trong bộ ảnh mới kết hợp cùng một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp - Ảnh 3

Bộ sưu tập lần này với chủ đề 'kỳ nghỉ hè ở Pháp’ mang một phong cách trẻ trung và thanh lịch trong bầu không khí cổ điển. Trên áo phông của hãng Mardi Mecrdi phủ đầy các đồ họa màu sắc giúp người xem cảm nhận được bầu không khí thoải mái của một khu nghỉ dưỡng.

‘Cô dâu yêu tinh’ Kim Go Eun chân dài ‘miên man’ cùng vẻ đẹp đầy sang chảnh trong bộ ảnh mới kết hợp cùng một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp - Ảnh 4

Kim Go-eun trong những bức ảnh được phát hành đã ‘tiêu hóa’ hoàn hảo bộ sưu tập mùa hè của Mardi Mekrdi khi thể hiện đúng phong thái thoải mái và tự nhiên của chủ đề lần này. Sức quyến rũ vượt ra ngoài sự nữ tính và sang trọng của ‘cô dâu yêu tinh’ cũng là yếu tố đem lại sự thành công cho shot hình .

Mặt khác, bộ sưu tập Mùa hè Mardi Mecrdi và hình ảnh của Kim Go-eun có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của thương hiệu, 29CM và Musinsa từ ngày 25/4.  

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Từ khóa:   sao châu á Kim Go Eun Tạp chí thời trang

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