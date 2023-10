‘Em gái quốc dân’ Park Bo Young ‘đẫm nước mắt’ khi nhắc đến gia đình trên sóng truyền hình

Park Bo Young tâm sự về chuyện gia đình trên chương trình giải trí của Yoo Jae Suk.

Nữ diễn viên Park Bo Young đã xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt của ‘Your Diary’ trên chương trình giải trí của đài tvN 'You Quiz on the Block (You Quiz)' được phát sóng vào ngày 27 vừa qua.

Trong chương trình, nữ diễn viên chia sẻ về việc dạo gần đây cô đang chăm sóc cháu trai vì chị ruột mới sinh thêm một em bé.

Trước câu hỏi “Hai người đang sống cùng nhau hả” của nghệ sĩ hài Jo Se Ho, cô nàng giải thích về lý do phải ‘trông cháu’: “Hiện tại chị em đang ở trung tâm chăm sóc bà bầu. Vì em khá thích trẻ con nên rất yêu cháu mình.”

Sau đó, ‘em gái quốc dân’ bộc bạch thêm về cuộc sống cá nhân: Quê em ở Chungcheon ấy ạ. Khi vừa mới debut thì em đã lên Seoul sống một mình. Bố mẹ lo lắng quá nên đã bảo em nên sống cùng chị. Chị em dù chẳng có một mối liên hệ gì với Seoul nhưng vì em mà chị ấy cũng dọn lên đây, sống cùng em và thay em quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Khi mà em út bị bệnh thì cũng là chị ấy đứng ra chăm sóc hết.”

Park Bo Young tiếp tục nghẹn ngào chia sẻ: “Chị em đã vì hai đứa em mà hi sinh rất nhiều, nhưng hình như em chưa cảm ơn chị một cách thật tử tế bao giờ cả. Vì vậy mà khi chị em sinh đứa đầu tiên, em đã viết thư và tặng chị một chiếc xe. Vì không thể nói thẳng ra tấm lòng nên em đã chọn viết thư ạ."

Mặt khác, sắp tới Park Bo Young sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim Morning Comes to Psychiatric Wards của Netflix.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-gai-quoc-dan-park-bo-young-dam-nuoc-mat-khi-nhac-den-gia-dinh-tren-song-truyen-hinh-465220.html