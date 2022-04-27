‘Nữ thần K-pop’ Jisoo (Black Pink) khoe nhan sắc cận mặt ‘siêu đỉnh’ dưới ống kính của Dior

Sao quốc tế 27/04/2022 10:06

Jisoo xuất hiện đầy xinh đẹp trong hình ảnh mới của Dior.

‘Nữ thần K-pop’ Jisoo (Black Pink) khoe nhan sắc cận mặt ‘siêu đỉnh’ dưới ống kính của Dior - Ảnh 1

Dior Beauty đã tung ra những hình ảnh và video hậu trường chuẩn bị trước khi Jisoo ghé thăm cửa hàng pop-up.

Trong những bức ảnh được công bố, ‘nữ thần nhan sắc’ vẫn trong màu tóc đen truyền thống và lớp trang điểm giản dị nhưng vẫn nổi bật với nét đẹp theo hướng quý phái, đằm thắm.

‘Nữ thần K-pop’ Jisoo (Black Pink) khoe nhan sắc cận mặt ‘siêu đỉnh’ dưới ống kính của Dior - Ảnh 2

Make up look của Jisoo lần này theo hướng nhẹ nhàng, tone cam hồng cùng làn da trắng mịn, nhưng vậy thôi cũng đủ cho cô nàng ‘cân’ mọi camera ở góc chụp cận mặt.

‘Nữ thần K-pop’ Jisoo (Black Pink) khoe nhan sắc cận mặt ‘siêu đỉnh’ dưới ống kính của Dior - Ảnh 3

Mặc khác, Jisoo vừa kết thúc bộ phim ‘đầu tay’ Snowdrop, đánh dấu sự nghiệp trên con đường diễn viên của cô nàng. Snowdrop do đạo diễn Jo Hyun Tak của bộ phim ăn khách SKY Castle chỉ đạo, lấy bối cảnh năm 1987 khi phong trào dân chủ của Hàn Quốc diễn ra. Jung Hae In hóa thân thành Su Ho - sinh viên của trường đại học danh tiếng đột nhiên lao vào ký túc xá nữ và bị thương. Jisoo là Young Ro - cô gái đã giấu Su Ho và chăm sóc ngay cả khi đang đối mặt với nguy hiểm dưới sự giám sát chặt chẽ. Ở thời điểm chính trị biến động, cả hai cùng tạo ra một chuyện tình đẹp day dứt lòng người.

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Từ khóa:   sao châu á jisoo BLACKPINK

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