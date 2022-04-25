Phá vỡ kỷ lục thế giới của BTS, OST của cặp bạn thân Jimin và Ha Sung Woon vừa ‘ra lò’ đã liên tục ‘rinh về’ thành tích khủng

Sao quốc tế 25/04/2022 16:57

Vừa phát hành, OST của Jimin (BTS) và Ha Sung Woon đã lập thành tích khủng.

Bài hát 'With You', OST của bộ phim 'Our Blues’ với sự thể hiện của Jimin (BTS) và Ha Sung Woon vừa được phát hành vào lúc 11 giờ tối ngày 24.

Phá vỡ kỷ lục thế giới của BTS, OST của cặp bạn thân Jimin và Ha Sung Woon vừa ‘ra lò’ đã liên tục ‘rinh về’ thành tích khủng - Ảnh 1

Trong giai điệu đẹp đẽ và trầm lắng hòa cùng tiếng piano và guitar, giọng hát nhẹ nhàng của Jimin cất lên đã làm say đắm cả thế giới. Cũng trong OST With you lần này, Jimin đã xuất sắc thể hiện thành công nỗi buồn trong nội tâm nhân vật bởi nốt trầm vô cùng đẹp của nam idol, thật không hổ danh là lead vocal của nhóm nhạc đình đám BTS.

Phá vỡ kỷ lục thế giới của BTS, OST của cặp bạn thân Jimin và Ha Sung Woon vừa ‘ra lò’ đã liên tục ‘rinh về’ thành tích khủng - Ảnh 2

Đặc biệt, khi giọng hát của Jimin cất lên trong bộ phim trước khi bài hát được chính thức phát hành đã làm bùng nổ mạng xã hội khi thống trị lượt tìm kiếm với các cụm từ như 'Our Blues OST' ở vị trí thứ nhất, 'Jimin' ở vị trí thứ 2, 'Our Blues' ở vị trí thứ 3 và 'With You' ở vị trí thứ 5.

Phá vỡ kỷ lục thế giới của BTS, OST của cặp bạn thân Jimin và Ha Sung Woon vừa ‘ra lò’ đã liên tục ‘rinh về’ thành tích khủng - Ảnh 3

Sau đó, ngay khi vừa phát hành, ca khúc này đã làm nên lịch sử trên các bảng xếp hạng iTunes quốc tế. Cụ thể, chỉ sau 4 giờ 42 phút phát hành, ca khúc "With You" đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes "Top Songs" ở ít nhất 100 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trong đó có Việt Nam.

Phá vỡ kỷ lục thế giới của BTS, OST của cặp bạn thân Jimin và Ha Sung Woon vừa ‘ra lò’ đã liên tục ‘rinh về’ thành tích khủng - Ảnh 4

Với thành tích này, "With You" đã trở thành ca khúc đạt được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes của 100 quốc gia, vùng lãnh thổ nhanh nhất, phá vỡ kỷ lục của nhóm nhạc BTS trước đó với ca khúc Dynamite (8 giờ). Có thể thấy, sự kết hợp của Jimin và Ha Sung Woon đã tạo ra sức ‘nóng’ hơn bao giờ hết đối với khán giả nghe nhạc lúc này.

Mặt khác, bộ phim "Our Blues" được phát sóng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN và nền tảng Netflix.

Từ khóa:   sao châu á Jimin Ha sung woon

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