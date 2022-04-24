‘Nữ hoàng gợi cảm’ Hyuna cực bốc với gu thời trang tất lưới ‘táo bạo’: Khoe chiếc nhẫn cưới đắt giả ngang nửa gia tài của tình trẻ

Sao quốc tế 24/04/2022 21:56

Huyna 'thả dáng' bên cầu thang cùng chiếc nhẫn cưới từng gây 'sốt' của cô nàng.

Vào ngày 23, nữ ca sĩ Huyna đã đăng tải lên Instagram cá nhân một bức ảnh để cập nhật tình hình gần đây mà không có bất kỳ chú thích đi kèm nào.

‘Nữ hoàng gợi cảm’ Hyuna cực bốc với gu thời trang tất lưới ‘táo bạo’: Khoe chiếc nhẫn cưới đắt giả ngang nửa gia tài của tình trẻ - Ảnh 1

‘Nữ hoàng gợi cảm’ Hyuna cực bốc với gu thời trang tất lưới ‘táo bạo’: Khoe chiếc nhẫn cưới đắt giả ngang nửa gia tài của tình trẻ - Ảnh 2

‘Nữ hoàng gợi cảm’ Hyuna cực bốc với gu thời trang tất lưới ‘táo bạo’: Khoe chiếc nhẫn cưới đắt giả ngang nửa gia tài của tình trẻ - Ảnh 3

Trong ảnh, Huyna diện một chiếc váy xanh và điểm nhấn là chiếc túi Chanel cùng đôi tất lưới siêu táo bạo. Cô nàng đang tự tin ‘khoe dáng’ bên cạnh cầu thang với làn da trắng mịn và mái tóc cam óng ả như một nàng búp bê xinh đẹp. Đặc biệt, một điểm gây chú ý với cộng đồng mạng nữa là chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của nữ thần tượng.

‘Nữ hoàng gợi cảm’ Hyuna cực bốc với gu thời trang tất lưới ‘táo bạo’: Khoe chiếc nhẫn cưới đắt giả ngang nửa gia tài của tình trẻ - Ảnh 4

Được biết, cập đôi thị phi của Kpop là Hyun và Dawn đã chính thức đính hôn sau 6 năm hẹn hò và cặp nhẫn đính hôn chính là chủ đề gây chú ý với cộng đồng mạng sau đó vì kiểu dáng quá… ‘lạ’!

‘Nữ hoàng gợi cảm’ Hyuna cực bốc với gu thời trang tất lưới ‘táo bạo’: Khoe chiếc nhẫn cưới đắt giả ngang nửa gia tài của tình trẻ - Ảnh 5

Theo tìm hiểu, đôi nhẫn mang kiểu dáng hoài cổ này đến từ thương hiệu trang sức hand-made của Hàn Quốc - Diligems. Mặt nhẫn làm từ đá opal Brazil (hay còn gọi là đá mắt mèo). Đặc trưng của loại đá có màu sắc sặc sỡ và đan cài vào nhau, với nhiều sắc màu óng ánh, đá opal được xưng là "vua của các loại đá". Đây là loại trang sức yêu thích của Huyna, vậy nên Dawn đã dùng nó để thiết kế cho cặp nhẫn cưới của mình, ngoài ra còn đính thêm 7 viên kim cương khác nhau, vậy nên giá của nó cũng không phải ‘dạng vừa’. Có thể thấy, anh chàng đã bỏ không ít tấm lòng và công sức cho tình yêu của mình.

‘Nữ hoàng gợi cảm’ Hyuna cực bốc với gu thời trang tất lưới ‘táo bạo’: Khoe chiếc nhẫn cưới đắt giả ngang nửa gia tài của tình trẻ - Ảnh 6

Trong văn hoá phong thuỷ của Ấn Độ, đá opal tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ. Người ta tin rằng với cấu trúc bền chặt của đá giúp gắn kết tình yêu giữa hai người. Bên cạnh đó, đá opal còn được tin là sẽ mang lại năng lượng tích cực cho chủ nhân, xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. 

Nếu bạn tò mò về thương hiệu chiếc nhẫn của cặp đôi, hãy thử chiêm ngưỡng qua bộ sưu tập của Diligems sẽ đượng tung ra thị trường vào thời gian tới.

Từ khóa:   sao châu á huynA huynA và Dawn

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