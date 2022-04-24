‘Búp bê’ Karina (Asepa) khoe nhan sắc ‘siêu ảo’ tại Los Angeles trước thềm lễ hội âm nhạc Coachelle

Hình ảnh mới nhất của Karina (Aespa) tại LA khiến fan hâm mộ xốn xang.

Vào ngày 23, một bức ảnh đã được đăng tải trên Instagram chính thức của Espa cùng với dòng chữ "Photo by aespa". Ngoài ra, một đoạn video có nội dung về cuộc sống hàng ngày của các thành viên cũng được đăng tải với nội dung “In love with LA”.

Trong ảnh, Karina đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tại Hollywood, California, Mỹ. Cô nàng đi dạo trên phố cùng các thành viên trong nhóm và ghi lại những khoảnh khắc rất đỗi tự nhiên trước ống kính.

Đặc biệt, nhan sắc ‘siêu ảo’ cùng mái tóc ánh tím của cô nàng là điều khiến cộng đồng mạng ‘chao đảo’. Tuy nhiên, đây cũng không phải là điều kỳ lạ gì bởi vốn từ khi ra mắt, dân mạng từng khen ngợi gà cưng nhà SM Entertainment “đẹp như đồ họa AI” và xinh xắn một cách siêu thực. Giờ đây, Karina còn được miêu tả là thu hút mọi ánh nhìn với vóc dáng hoàn hảo và chuẩn như búp bê.

Mặt khác, Espa đã khởi hành đến 'Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella', đang được tổ chức tại Thung lũng Coachella, một vùng sa mạc ở Indio, California, Hoa Kỳ. Vào ngày 24 (giờ Hàn Quốc), nhóm sẽ biểu diễn trên sân khấu chính của Coachella, với các ca khúc hit như 'Black Mamba', 'Next Level' , 'Savage' và những phần sân khấu đặc biệt đã được nhóm chuẩn bị để dành tặng cho khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bup-be-karina-asepa-khoe-nhan-sac-sieu-ao-tai-los-angeles-truoc-them-le-hoi-am-nhac-coachelle-464231.html