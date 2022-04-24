‘Chị đẹp’ Lee Hyori diện đồ diễn siêu ‘nóng bỏng’ hiên ngang gọi video call để thử phản ứng của chồng và cái kết

Sao quốc tế 24/04/2022 17:12

Cặp 'vợ chồng quốc dân' Lee Hyori - Lee Sang Soon vừa qua đã khiến người xem 'đỏ mặt' với màn call video đầy tình tứ của cả hai.

Trong chương trình truyền hình 'Seoul Check-in' phát hành ngày 22 đã ghi lại khoảnh khắc Lee Hyori đang trong quá trình chuẩn bị để chụp họa báo.

‘Chị đẹp’ Lee Hyori diện đồ diễn siêu ‘nóng bỏng’ hiên ngang gọi video call để thử phản ứng của chồng và cái kết - Ảnh 1

Trong lúc đang trang điểm, Hyori Lee chia sẻ: "Hôm trước tôi thấy Song Hye-kyo trang điểm khói. Cô ấy rất xinh. Hình như kiểu này không hợp với tôi. Nó chỉ hợp với những khuôn mặt tươi tắn.” Nhưng khi lớp make up được hoàn thành, nữ ca sĩ lại biểu đạt sự hài lòng khi thốt lên “Cũng ổn ghê”.

‘Chị đẹp’ Lee Hyori diện đồ diễn siêu ‘nóng bỏng’ hiên ngang gọi video call để thử phản ứng của chồng và cái kết - Ảnh 2

Sau đó, 'chị đẹp' Hyori đã nghĩ ra việc gọi điện để trêu chồng bởi bộ đồ cô đang mặc hở khá ‘bạo’. Điện thoại vừa kết nối với Lee Sang Soon, anh chàng đã phải bật thốt lên: “Trời đất ơi”. Nhưng sau đó, ‘anh xã’ của Lee Hyori khiến cư mạng khá thích thú khi bảo cô nàng: “Gửi cho anh vài tấm đẹp đẹp nhé!”.

Khi được hỏi “Anh đang làm gì vậy” thì Sang Soon thành thật đáp “Anh đang chuẩn bị dắt chó đi dạo”. Cuối cùng, ‘chị đẹp’ để lại câu “Hôm nay em không đi cùng được rồi” và cúp máy trong nụ cười ấm áp.

‘Chị đẹp’ Lee Hyori diện đồ diễn siêu ‘nóng bỏng’ hiên ngang gọi video call để thử phản ứng của chồng và cái kết - Ảnh 3

Được biết, "Nữ hoàng sexy" Lee Hyori và nhạc sĩ Lee Sang Soon hiện tại chính là cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu mến nhất Hàn Quốc. Chuyện tình chân thành, bền chặt, gắn bó qua nhiều năm của "cô tiên quốc dân" và chàng nhạc sĩ nghèo khiến công chúng có thêm niềm tin vào tình yêu chốn showbiz.

Thời gian gần đây, cặp đôi đang có ý định có con sau 9 năm kết hôn nhưng có vẻ vì vấn đề về tuổi tác nên chuyện này có hơi khó khăn cho cả hai.

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