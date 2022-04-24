‘Em trai’ BTS tung concept ảnh thứ hai ‘đầy ma mị’ cho album mới, nhan sắc cực ‘bén’ của các chàng khiến netizen chao đảo

Sao quốc tế 24/04/2022 17:09

TXT sẽ trở lại với album mới trong hình ảnh của những thiếu niên ‘bóng tối’ với những cảm xúc phức tạp sau khi trải qua một cuộc tình ‘đổ vỡ’.

TXT đã phát hành ảnh concept của mini album thứ 4 'minisode 2: Saturday's Child' trên trang web chính thức của họ vào nửa đêm ngày 23 vừa qua. Những bức ảnh này nằm trong ver ‘MESS’ với chủ đề sau chia tay, cảm xúc của các chàng trai trở nên rối tung lên.

‘Em trai’ BTS tung concept ảnh thứ hai ‘đầy ma mị’ cho album mới, nhan sắc cực ‘bén’ của các chàng khiến netizen chao đảo - Ảnh 1

Bối cảnh trong bức ảnh là ở con hẻm cụt cùng với những vật dụng chứa đựng kỷ niệm với người yêu như bóng bay, mũ bảo hiểm, ô dù bị vứt bỏ. Tấm áp phích với cụm từ 'Good Boy Gone Bad' khiến các fan trở nên ‘bấn loạn’ và tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

‘Em trai’ BTS tung concept ảnh thứ hai ‘đầy ma mị’ cho album mới, nhan sắc cực ‘bén’ của các chàng khiến netizen chao đảo - Ảnh 2

Với concept này, cảm xúc trên khuôn mặt các thành viên khá u ám khi ánh mắt mang đầy sự tổn thương và điểm nhấn là vết son lem nhem trên môi.

Năm ngoái, album dài thứ hai của TXT “The Chaos Chapter: FREEZE”, phát hành vào tháng 5 năm ngoái, đã ghi nhận hơn 700.000 đơn đặt hàng trước vào ngày phát hành, 31 tháng 5, tức là gần một tháng kể từ khi đơn đặt hàng trước đã bắt đầu. Và đến hiện tại, ‘Minisode 2: Saturday’s Child’ của TXT phá vỡ kỷ lục đơn đặt hàng trước của nhóm chỉ sau 6 ngày.

Đêm nay, TXT sẽ tung ra hình ảnh cho ver ‘Math’ – ver tiếp theo của album và chính thức trở lại với album mới vào ngày 9 tháng sau.

 

Từ khóa:   sao châu á nhóm nhạc TXT txt comeback

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