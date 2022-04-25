Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn

Sao quốc tế 25/04/2022 16:59

Hóa ra hầu hết các idol nổi tiếng đều có câu chuyện mộng thai trước khi được sinh ra.

Những ngôi sao K-pop nổi tiếng như V (BTS), IU hay Suzy đều có một điểm giống nhau đến không ngờ, đó chính là câu chuyện mộng thai của phụ huynh. Mộng thai là giấc mơ của mẹ bầu. Nhiều người Hàn cho rằng khi mẹ bầu mơ những giấc mơ đặc biệt thì nó sẽ dự báo điều gì đó về tương lai của con mình. Cùng điểm qua 1 vài mộng thai điển hình của các idol K-pop nha!

Mộng thai về rồng

Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn - Ảnh 1

Bố của V (BTS) từng chia sẻ ông từng mơ một giấc mơ, trong đó ông gặp một con rồng và đã thắng cược trận bi-a với nó. Phần thưởng của tiền cược này chính là một viên ngọc, sau đó V ra đời. Quả thật giờ đây V đã trở thành 1 viên ngọc sáng của Kpop. 

Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn - Ảnh 2

IU từng chia sẻ rằng mẹ cô từng có 2 lần nằm mộng khi mang thai con gái. Đầu tiên, bà mơ thấy một con gà to bằng ngôi nhà đi huỳnh huỵch và phá nát đường xá. Giấc mơ thứ hai, bà thấy hai con rồng đang đánh nhau. Một con rồng chiến thắng đã ngậm viên ngọc thần bay lên trời. Khi đó, gia đình IU đã tưởng rằng cô là một bé trai.

Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn - Ảnh 3

Trong mộng thai của mẹ Suzy, mẹ cô đã thấy một con rồng bạc bay ngay vào trong vòng tay bà. Trong miệng của nó đầy những bông hoa đầy màu sắc! Đây là 1 giấc mơ tuyệt vời, báo rằng tương lai của đứa trẻ sẽ cực kỳ thành công.

Mộng thai về rắn

Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn - Ảnh 4

Bà của RM (BTS) từng mơ mình bị rắn cắn trên cánh đồng ớt, nó đã cắn vào mắt cá chân sau của bà.

Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn - Ảnh 5

Con rắn cũng xuất hiện trong giấc mơ của mẹ Baekhyun (EXO). Bà kể khi đó bà mơ mình bị một con rắn hoa quấn quanh chân.

Mộng thai về vàng

Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn - Ảnh 6

Mẹ J-Hope (BTS) từng chia sẻ bà mơ thấy mình đang ở trên cỗ xe ngựa được kéo bởi 3 chú ngựa vàng và chạy xung quanh cánh đồng.

Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn - Ảnh 7

Tiếp theo là mộng thai của Jungkook, đây được bình chọn đây là mộng thai đẹp nhất liên quan đến idol. Trước khi Jungkook ra đời, mẹ anh đã mơ thấy 1 cơn mưa và mọi thứ mà cơn mưa chạm tới đều biến thành vàng.

Tổng hợp 3 kiểu mộng thai điển hình của các idol xứ Hàn - Ảnh 8

Cuối cùng là nam ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo (Astra). Cha của anh kể rằng ông đã thấy mình đột nhiên ôm một chú cá vàng từ giếng lên trong sân nhà bà nội.

Từ khóa:   sao châu á BTS tthai mộng

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