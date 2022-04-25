Đang lập kỷ lục khủng với bản OST mới, Jimin (BTS) khiến dân tình hoang mang khi rộ tin căn hộ bị thu giữ vì lý do hết sức ‘cạn lời’ này

Vào ngày 24, thông qua một phương tiện truyền thông, có thông tin rằng Jimin đã bị Tổng công ty bảo hiểm Y tế Quốc gia phát lệnh thu giữ căn hộ mà mình sở hữu vì không thanh toán phí bảo hiểm y tế. Sau 4 lần thông báo được gửi đi, nam thần tượng mới thanh toán.

Trong sổ đăng ký bất động sản có ghi nguyên nhân đăng ký là “thu giữ tài sản” (Bộ phận tịch biên căn hộ - 505) và chủ sở hữu quyền là Tổng công ty bảo hiểm Y tế Quốc gia. Sau đó, vì Jimin đã thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm y tế của mình vào ngày 22, nên việc đăng ký này đã bị hủy bỏ.

Chi nhánh Yongsan của Tổng công ty bảo hiểm Y tế Quốc gia xác nhận từng thu giữ căn hộ Nine One Hannam thuộc sở hữu của Jimin vào ngày 25/1 vừa qua. Nam thần tượng đã mua căn hộ rộng 89 pyeong (diện tích sử dụng 244.35 m²) với giá 5,9 tỷ won vào tháng 5 năm ngoái.

Về vấn đề này, phía Big Hit Music đã công khai làm rõ rằng sự việc là do sơ suất của công ty.

Theo công ty, vấn đề nảy sinh khi nhân viên là người là người nhận bưu phẩm gửi đến kí túc xá trước khi bàn giao cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, một số thư từ đã không được bàn giao.

“Jimin không biết về món nợ quá kì hạn do lịch trình ở nước ngoài, kỳ nghỉ kéo dài từ cuối năm ngoái, rồi lại lịch trình ở nước ngoài tiếp. Tuy nhiên ngay khi nắm được tình hình, cậu ấy đã thanh toán đầy đủ các khoản phí, và vụ việc đã khép lại. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng cho nghệ sĩ và người hâm mộ do sơ suất của công ty.” - công ty xác nhận và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.