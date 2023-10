Gặp gỡ Bang Si-hyuk, người đàn ông đứng sau sự thành công của nhóm nhạc nam BTS và quá khứ đầy nỗ lực từ những bước chập chững tại JYP đến khi có một đế chế riêng

CD demo của ông rơi vào tay Park Jin-Young, hoặc còn có tên khác là JYP, người sáng lập ra JYP Entertainment. Trong một báo cáo của trang tin Joong Ang Korea, Park đã trích dẫn trong bản dịch diễn tả tác phẩm của Bang rằng: "Nó giống như là một loại âm nhạc chỉnh chu tinh tế, như cách mà âm nhạc ở nước ngoài đang làm."

Hai người bắt đầu sáng tác âm nhạc cùng với nhau. Bài hát của họ cho nhóm thế hệ đầu tiên G.O.D., Friday Night đã trở thành những bài hit, khiến họ nổi tiếng với cái tên các nhạc sĩ chuyên tạo ra ‘hit’. Chính điều ấy cũng tạo cho Bang biệt danh đó là "Bang trùm tạo hit". Dưới trướng của JYP Entertainment, Bang tiếp tục sáng tác âm nhạc cho ngôi sao nhạc K-Pop thuộc quản lý của công ty như là Rain, Wonder Girls và nhiều hơn nữa.

Xây dựng nên ‘siêu nhóm nhạc’ - và đế chế giải trí riêng của anh ấy

Đó là vào năm 2005 khi Bang quyết định bắt đầu tạo nên công ty của riêng mình với cái tên Big Hit Entertainment. Mặc dù vậy, tất cả đều không suôn sẻ, với Forbes báo cáo rằng vào năm 2007, công ty gần như đã phá sản nhưng sau đó đã ‘có một bàn thắng trông thấy’ bởi sự thành công của các nhóm Ballad đó là 8 Eight và 2AM.

Năm 2010, Bang bắt đầu thành lập nhóm nhạc nam với 7 thành viên mang tên BTS, trước khi ra mắt chính thức vào năm 2013.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với trang tin Time, Bang trích dẫn vô số những thứ đã dẫn đến sự nổi tiếng đáng kể của BTS: thời gian và may mắn, công ty của ông đã đề cập đến một hệ thống đào tạo "tự do" và "giống với môi trường học đường ", sản xuất các bài hát vang lên với những thông điệp nhân văn trên khắp thế giới và tạo điều kiện cho sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên và người hâm mộ.

Trong năm 2017, BTS đã phát hành "You Never Walk Alone" (một phiên bản đóng gói lại của album "Wings") với bài hát chủ đề Spring Day. Bài hát đã có màn ra mắt ấn tượng trên bảng xếp hạng Mỹ Billboard Under Hot 100 và, cuối cùng, BTS đã bán hết vé trong các buổi hòa nhạc lớn được tổ chức ở Mỹ. Forbes đã báo cáo rằng lợi nhuận ròng của Big Hit đã tăng 172% so với cùng kì năm 2016, với mức tăng khoảng 22,9 triệu đô la Mỹ - mức cao nhất mà công ty đã đạt được kể từ khi thành lập.

Khi BTS phát triển mạnh hơn, thậm chí là vô cùng mạnh mẽ, và công ty đã mua cổ phần của một trong các công ty giải trí lớn khác, chẳng hạn như Pledis Entertainment (công ty quản lý nhóm Seventeen), công ty của Rapper Zico's là Koz Entertainment và YG Plus, và cơ số những công ty khác.

‘Chàng nhạc sĩ tạo hit’ bỗng chốc hóa giàu

Bang đã ra mắt công ty của mình tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2020. Theo báo cáo của trang tin Rolling Stone, cổ phiếu của công ty đã có màn mở đầu với số tiền khoảng 235 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu (gấp đôi giá chào bán công khai ban đầu ở mức 110 đô la Mỹ), và đạt đến đỉnh trong một ngày mở bán ở mức 7,6 tỷ USD.

Mỗi thành viên của nhóm BTS đã được chia phần trước khi ra mắt thị trường chứng khoán. Họ đã nhận được 478.695 cổ phiếu phổ thông để ‘tăng cường quan hệ đối tác lâu dài với các nghệ sĩ lớn và củng cố hơn nữa giá trị tinh thần’, được thông tin bởi một bộ phận của trang tin Reuters.

Vào tháng 3 năm 2021, Big Hit Entertainment đã trải qua việc tái cấu trúc và đổi tên thành Hybe. Vào tháng 6 cùng năm, Bang đã chính thức có tên trong danh sách những người giàu nhất theo Forbes tại Hàn Quốc vào ngày 16 tháng 11.

Trang tin Variety đã báo cáo rằng, vào tháng 4 năm 2021, Hybe đã mua lại công ty của Scoun Braun có tên là Ithaca Holdings với giá 1 tỷ USD, nơi quản lý các ngôi sao âm nhạc toàn cầu như Ariana Grande và Justin Bieber.

Bang nằm trên danh sách tỷ phú của Forbes với vị trí thứ 1053 và có trị giá ròng ước tính 3 tỷ USD, trong khi công ty của ông Hybe đã trở thành 100 công ty có ảnh hưởng nhất trong năm thứ hai liên tiếp.