‘Ông bố bỉm sữa’ Chen (EXO) chính thức xuất ngũ, trở thành thành viên thứ 4 của ‘nhóm nhạc nam đình đám’ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Người hâm mộ vui mừng khi Chen (EXO) chính thức hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào ngày hôm nay.

Vào ngày 25/4, phía SM đã ra thông báo về việc nam ca sĩ Chen (EXO) đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, sẽ không tổ chức bất cứ sự kiện chào đón nào bởi tình hình căng thẳng của dịch bệnh COVID – 19.

Như vậy, Chen đã trở thành thành viên thứ 4 của EXO hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau Xiumin, Suho và D.O.

Trước đó, Chen vào trung tâm huấn luyện quân đội vào tháng 10 năm 2020 và bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách dự bị toàn thời gian. Vào thời điểm đó, nam thần tượng đã lập gia đình khi kết hôn với một cô gái không phải là người nổi tiếng.

Mặt khác, Chen đã thu hút sự chú ý khi thông báo kết hôn và mang thai trước khi chính thức cưới bạn gái vào tháng 1/2020. Trên thực tế, chỉ sau 3 tháng kể từ khi thông báo kết hôn, anh ấy đã thông báo về việc sinh con vào tháng 4/2020 gây ra sự bàng hoàng và tranh cãi trong cộng đồng fan EXO.

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