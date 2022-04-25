'Thiên thần thế hệ 10X' sở hữa chiều cao vạn người mê cùng vòng eo 'siêu thực' trong loạt ảnh mới, ít ai biết cô nàng từ khổ sở vì đôi chân dài này

Sao quốc tế 25/04/2022 15:59

Jang Won Young - thiên thần nhỏ của nhóm IVE toát lên vẻ quyến rũ trong trang phục màu hồng, nổi bật là đôi chân dài nuột nà đáng ngưỡng mộ.

Jang Won Young đã đăng tải một vài bức ảnh lên trang Instagram của mình vào ngày 24 với dòng trạng thái: "Cô bé này cực yêu màu hồng". 

'Thiên thần thế hệ 10X' sở hữa chiều cao vạn người mê cùng vòng eo 'siêu thực' trong loạt ảnh mới, ít ai biết cô nàng từ khổ sở vì đôi chân dài này - Ảnh 1

Trong bức ảnh được đăng tải, Jang Won Young mặc một chiếc áo khoác cùng chiếc quần cạp cao và mang đôi giày thể thao chỉ độc màu hồng đậm, khoe đôi chân dài miên man. 'Thiên thần màu hồng' Won young còn khoe khéo vòng eo thon gọn, săn chắc siêu quyến rũ lộ ra dưới chiếc crop top trắng. 

'Thiên thần thế hệ 10X' sở hữa chiều cao vạn người mê cùng vòng eo 'siêu thực' trong loạt ảnh mới, ít ai biết cô nàng từ khổ sở vì đôi chân dài này - Ảnh 2

Tuy được nhiều cô gái ghen tị vì chiều cao đáng nể, mới tròn 16 tuổi đã cao tới 1m71 và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Người ngoài nhìn vào thì ao ước nhưng chính Won Young từng thổ lộ cô nàng chỉ muốn cơ thể ngừng cao, chỉ cần 1m70 thôi là đủ lắm rồi. 

Lý do là vì mỗi khi nhìn đứng cạnh người khác hay chụp ảnh cùng thành viên nhóm thì Won Young phải dang rộng hai chân để có được bức hình đẹp, vừa tầm với các thành viên còn lại. Hoặc khi đứng để nhân viên chỉnh lại lớp trang điểm, Won Young cũng phải chấp nhận đứng kiểu 'kém duyên' mới vừa tầm cho nhân viên làm việc.

'Thiên thần thế hệ 10X' sở hữa chiều cao vạn người mê cùng vòng eo 'siêu thực' trong loạt ảnh mới, ít ai biết cô nàng từ khổ sở vì đôi chân dài này - Ảnh 3

Tuy chiều cao 'khủng' khiến cô nàng gặp không ít khó khăn nhưng đây cũng là một trong những điểm nhấn giúp người hâm mộ nhớ tới Jang Won Young đúng không nào?

Theo New1korea

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Từ khóa:   Jang Won Young sao hàn sao châu á

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