'Người đẹp Train to Busan' hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 42, nụ cười hạnh phúc không ngừng nở trên môi

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jung Hyun mới đây đã cập nhật tình hình sức khỏe sau khi sinh con đầu lòng ở tuổi 42 và kế hoạch quay lại màn ảnh nhỏ đáng mong đợi.

Vào ngày 24 tháng 4, nữ diễn viên Lee Jung Hyun đã đăng tải một bài viết lên trang Instagram cá nhân của mình để cảm ơn đội ngũ y tế đã giúp đỡ cô trong quá trình hạ sinh con gái đầu lòng. Cô cũng không quên cập nhật tình hình sức khỏe cho người hâm mộ bằng tấm ảnh tự sướng ngay sau khi sinh con.

Trong dòng trạng thái, cô ấy viết: "Cảm ơn bác sĩ Kwon Ja Young đã giúp tôi có thể hạ sinh thiên thần nhỏ khỏe mạnh và bình an. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi cũng rất biết ơn các bác sĩ chuyên khoa và đội ngũ y tá nữa ... Tôi vẫn rất khỏe mạnh".

Nhiều đồng nghiệp chia vui với gia đình Lee Jung Hyun như Sung Yuri, Jo Kwon. Hội bạn thân cũng gọi điện, thăm hỏi mẹ con diễn viên như Son Ye Jin, Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Uhm Ji Won và Oh Yoon Ah.

Được biết, Lee Jung Hyun đã kết hôn với một bác sĩ vào tháng 4 năm 2019. Gia đình cô nàng chào đón con gái đầu lòng vào ngày 20 tháng 4. Và cô đang có kế hoạch tái xuất màn ảnh nhỏ vào tháng 6 tới đây qua bộ phim kinh dị được mong đợi của đạo diễn Park Chan Wook ''Decision To Leave'', và là bộ phim được đề cử giải Cành cọ vàng tại 'Liên hoan phim Cannes 2022' sắp tới đây.

Theo Allkpop

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