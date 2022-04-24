Sau đám cưới thế kỉ, Son Ye Jin bị nghi mang thai, nhiều bằng chứng đưa ra gây nhiều sự chú ý?

Sao quốc tế 24/04/2022 12:34

Hành động chăm sóc vợ như em bé của Hyun Bin đã làm dấy lên nghi vấn Son Ye Jin đang mang thai.

Vừa qua, đám cưới thế kỷ của cặp đôi "phim giả tình thật" Son Ye JinHyun Bin đã thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trong và ngoài nước. Sau lễ cưới, cả 2 đã lên đường sang Mỹ để tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật cực ngọt ngào. Dù không muốn gây nhiều ồn ào trong chuyến trăng mật nhưng hình ảnh về cặp đôi vẫn được nhiều người trông ngóng.

Sau đám cưới thế kỉ, Son Ye Jin bị nghi mang thai, nhiều bằng chứng đưa ra gây nhiều sự chú ý? - Ảnh 1
Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin thu hút nhiều sự quan tâm cho người hâm mộ trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Những hình ảnh của cặp đôi trong chuyến trăng mật rò rỉ đã gây sốt trên mạng xã hội. Dân mạng không khỏi ghen tị với loạt hành động "chăm vợ như em bé" của nam tài tử. Song, mới đây, netizen xứ Trung lại tiếp tục xốn xang với tin đồn Son Ye Jin đang mang thai qua những cử chỉ thân mật của cặp đôi.

Sau đám cưới thế kỉ, Son Ye Jin bị nghi mang thai, nhiều bằng chứng đưa ra gây nhiều sự chú ý? - Ảnh 2
Bài đăng gốc từ blogger nổi tiếng gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, một blogger nổi tiếng đã đăng tải lên trang cá nhân bài viết về cặp vợ chồng son. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục để lại những lời đồn đoán rằng chiếc túi xách không quá nặng nhưng Hyun Bin vẫn đeo hộ bà xã, đây không chỉ là hành động chiều chuộng mà còn làm cư dân mạng đặt nghi vấn chuyện người đẹp đang mang thai. Không chỉ thế, người hâm mộ còn "soi" ra chi tiết, Son Ye Jin luôn mặc rất kín đáo và chú ý giữ ấm cho cơ thể trong khi Hyun Bin lại mặc áo phông cộc tay và quần đùi. Gần đây có thông tin rằng, nữ diễn viên đã từ chối việc tham gia dự án mới để tập trung cho gia đình nhỏ. Những điều này là một trong những lý do mà tin đồn mang thai nổ ra.

Sau đám cưới thế kỉ, Son Ye Jin bị nghi mang thai, nhiều bằng chứng đưa ra gây nhiều sự chú ý? - Ảnh 3
Khoảnh khắc Hyun Bin chăm vợ từng chút khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên đều là nghi vấn được cộng đồng mạng xứ Trung đưa ra, hoàn toàn chưa có bằng chứng xác thực hay phản hồi từ phía đôi vợ chồng son. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng cho rằng, việc chồng đeo hay xách túi cho vợ là điều vô cùng bình thường, nhất là một cặp đôi mới cưới như Hyun Bin - Son Ye Jin.

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Từ khóa:   HyunBin Hyun Bin - Son Ye Jin nghi vấn son ye jin mang thai

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