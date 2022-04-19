Sau gần 1 tháng kết hôn cùng Hyun Bin, tiệc độc thân của cô dâu Son Ye Jin lần đầu được hé lộ, chiếc bánh kem đặc biệt khiến netizen 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 19/04/2022 16:23

Mới đây, trên trang cá nhân, bạn thân Son Ye Jin đã hé lộ những bức ảnh trong buổi tiệc chia tay đời độc thân của bà xã Hyun Bin.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lee Jung Hyun - bạn thân Son Ye Jin đã hé lộ những bức ảnh trong buổi tiệc chia tay đời độc thân của bà xã Hyun Bin. Theo nữ diễn viên, buổi tiệc được tổ chức "2 trong 1" khi vừa chào mừng việc Lee Jung Hyun sinh con đầu lòng và chia tay đời độc thân của Son Ye Jin.

Sau gần 1 tháng kết hôn cùng Hyun Bin, tiệc độc thân của cô dâu Son Ye Jin lần đầu được hé lộ, chiếc bánh kem đặc biệt khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Hình ảnh được  Lee Jung Hyun chia sẻ trên Instagram cá nhân

"Cảm ơn rất nhiều, những người chị em khi luôn ở cạnh bảo vệ tôi. Tôi thật sự hạnh phúc. Ye Jin cũng đã ăn mừng tiệc chia tay đời độc thân. Tôi cũng chuẩn bị đón chào sinh linh bé nhỏ. Chúng tôi đã cùng nhau ăn mừng hai niềm hạnh phúc ngày hôm đó" - tạm dịch bài viết của Lee Jung Hyun.

Đáng chú ý, ở phần trang trí trên chiếc bánh in hình Son Ye Jin bên hội chị em còn có dòng chữ: "Hãy sống tốt bên đồng chí Ri Jeong Hyuk... Happy Ending". 

Sau gần 1 tháng kết hôn cùng Hyun Bin, tiệc độc thân của cô dâu Son Ye Jin lần đầu được hé lộ, chiếc bánh kem đặc biệt khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
Dòng chữ trên bánh kém khiến netizen chú ý 

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy, bữa tiệc được tổ chức khá đơn giản nhưng ấm cúng. Bài viết sau khi được đăng tải cũng nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Netizen đã để lại bình luận ngưỡng mộ cho mối quan hệ tốt đẹp của nữ diễn viên cùng hội bạn cũng như gửi lời chúc tốt lành đến tin mừng của cả hai.

Sau gần 1 tháng kết hôn cùng Hyun Bin, tiệc độc thân của cô dâu Son Ye Jin lần đầu được hé lộ, chiếc bánh kem đặc biệt khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3

Sau gần 1 tháng kết hôn cùng Hyun Bin, tiệc độc thân của cô dâu Son Ye Jin lần đầu được hé lộ, chiếc bánh kem đặc biệt khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Mốt số hình ảnh khác của bữa tiệc
Sau gần 1 tháng kết hôn cùng Hyun Bin, tiệc độc thân của cô dâu Son Ye Jin lần đầu được hé lộ, chiếc bánh kem đặc biệt khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5
Cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn - Ảnh: InternetẢnh: Internet

Được biết, ngày 31/3, cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong phim truyền hình Hàn Quốc "Hạ cánh nơi anh" chính thức kết hôn trong sự chúc mừng của của đông đảo fan trong nước và quốc tế. Được biết, vì dịch bệnh phức tạp, đám cưới sẽ giới hạn khách mời bao gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.  

Nguồn ảnh: Instagram Lee Jung Hyun

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