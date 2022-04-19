Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lee Jung Hyun - bạn thân Son Ye Jin đã hé lộ những bức ảnh trong buổi tiệc chia tay đời độc thân của bà xã Hyun Bin. Theo nữ diễn viên, buổi tiệc được tổ chức "2 trong 1" khi vừa chào mừng việc Lee Jung Hyun sinh con đầu lòng và chia tay đời độc thân của Son Ye Jin.

Hình ảnh được Lee Jung Hyun chia sẻ trên Instagram cá nhân

"Cảm ơn rất nhiều, những người chị em khi luôn ở cạnh bảo vệ tôi. Tôi thật sự hạnh phúc. Ye Jin cũng đã ăn mừng tiệc chia tay đời độc thân. Tôi cũng chuẩn bị đón chào sinh linh bé nhỏ. Chúng tôi đã cùng nhau ăn mừng hai niềm hạnh phúc ngày hôm đó" - tạm dịch bài viết của Lee Jung Hyun.