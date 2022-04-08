Cận cảnh bộ vest Huyn Bin mặc trong đám cưới, vẻ đẹp của chú rể khiến netizen phát sốt phải ‘ùa vào’ xin vía lấy chồng của ‘chị đẹp’ Son Ye Jin

Sao quốc tế 08/04/2022 18:03

Sau bao ngày ngóng trông hình ảnh full HD trong 'lễ cưới thế kỷ', cuối cùng hình ảnh 'cực nét' của chú rể Huyn Bin cũng được công bố.

Sáng nay (8/4), phía Tom Ford đã công bố một bức ảnh full HD của chú rể Huyn Bin trong lễ cưới vừa diễn ra vào đúng 1 tuần trước.

Cận cảnh bộ vest Huyn Bin mặc trong đám cưới, vẻ đẹp của chú rể khiến netizen phát sốt phải ‘ùa vào’ xin vía lấy chồng của ‘chị đẹp’ Son Ye Jin - Ảnh 1

Hình ảnh "nét căng" của chú rể Hyun Bin trong bộ đồ vest lịch lãm của thương hiệu nổi tiếng khiến người hâm mộ xuýt xoa vì quá điển trai. Khoảnh khắc này được ghi lại khi Hyun Bin đang đứng ở phía lễ đường, ánh mắt hướng về phía cửa, chờ đợi bà xã Son Ye Jin diện chiếc váy cưới xinh đẹp được bố nắm tay đi tới. Ánh mắt hướng đúng về một điểm của Hyun Bin "đốn tim" công chúng vì quá đỗi ngọt ngào. 

Đây là hình ảnh "full HD" đầu tiên trong đám cưới giữa cặp đôi được đăng tải vậy nên nó đang đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Cận cảnh bộ vest Huyn Bin mặc trong đám cưới, vẻ đẹp của chú rể khiến netizen phát sốt phải ‘ùa vào’ xin vía lấy chồng của ‘chị đẹp’ Son Ye Jin - Ảnh 2
Trong sáng hôm qua (7/4), thương hiệu Tom Ford cũng "nhá hàng" 1 tấm ảnh cưới của Hyun Bin để chúc mừng. Nam thần đình đám không thể giấu được vẻ hạnh phúc qua nụ cười má lúm và ánh mắt u mê bà xã xinh đẹp ở hậu trường chụp ảnh cưới.
Hyun Bin và Son Ye Jin đã thừa nhận mối quan hệ hẹn hò vào tháng 1 năm ngoái và đã quyết định về chung một nhà vào ngày 1/4 vừa qua. Hôn lễ của cặp đôi đã khiến netizen khắp châu Á được một phen hò hét, mừng rỡ vì bao nhiêu công sức đẩy thuyền.

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Từ khóa:   Huyn Bin Đám cưới Huyn Bin và Son Ye Jin Kbiz

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