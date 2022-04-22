'Tắc kèo hoa' Shin Hyun Bin gây sốc với loạt ảnh mới: Hào quang nhan sắc có một không hai vẫn khiến netizen trầm trồ thán phục

Shin Hyun Bin đã thể hiện sự lột xác ngoạn mục với vẻ ngoài chưa từng thấy. Trong các bức ảnh được đăng tải, Shin Hyun Bin cho thấy hình ảnh vô cùng ấn tượng như thể để chứng minh khí chất bí ẩn và quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Nữ diễn viên Shin Hyun Bin khoe khí chất khó ai có được trong loạt bức ảnh mới trên tạp chí thời trang danh giá Vogue Korea số tháng 5.

Shin Hyun Bin trông vô cùng hoàn hảo với phong cách mới, thay đổi từ đầu đến chân, chẳng hạn như kiểu tóc dài, kết hợp trang phục nhiều màu sắc, kiểu dáng thể hiện nét thu hút khó cưỡng của mình. Đặc biệt, các bức ảnh của Shin Hyun Bin làm người xem có cảm giác như ẩn chứa một câu chuyện bí ẩn trong đôi mắt sâu thẳm.

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện trong buổi chụp hình, Shin Hyun Bin đã chia sẻ đôi điều về bộ phim 'Monster' sắp tới. 'Monster' do Shin Hyun Bin đóng vai chính, kể về câu chuyện của những người bị lừa dối bởi lời nguyền của 'nó', thứ lẽ ra không nên xuất hiện trên thế giới. Ngôi làng bị càn quét bởi thảm họa, con người phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng và quá trình truy đuổi vô cùng hồi hộp.

Shin Hyun Bin tên thật là Kwak Hyun Bin. Cô sinh ngày 10 tháng 4 năm 1986 và trưởng thành trong gia đình có cha làm trong ngành thiết kế. Vì thế cô đã có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ nhưng lại là một 'bông hoa nở muộn. Tuy tài năng, xinh đẹp là thế nhưng đến hiện tại Shin Hyun Bin vẫn là một quý cô độc thân.

Theo New1korea