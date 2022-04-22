'Tình bạn diệu kỳ' giữa Song Joong Ki và Lee Jun Ho (2PM): Thân thiết 13 năm, mong muốn đóng vai anh em trong drama cuối tuần

Song Joong Ki bày tỏ mong muốn hợp tác với người bạn thân thiết Lee Jun Ho, khiến nhiều người ganh tị vì tình bạn quá đẹp của họ.

Tình bạn tuyệt vời giữa thành viên 2PM - Lee Jun Ho và nam diễn viên Song Joong Ki được tiết lộ trong chương trình 'Year-round Live'.

Trong chương trình 'Year-round Live' của đài KBS 2TV phát sóng vào ngày 21 có đề cập đếp 'Bảng xếp hạng tình bạn của những ngôi sao', trong đó phải kể đến cặp bạn thân Jo In Seong và vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp Park In Bee, BTS Jin và Lee Yeon Beok, diễn viên Lee Jung Jae và diễn viên hài Yoo Jae Suk,... Đặc biệt, mối quan hệ giữa Lee Jun Ho và Song Joong Ki thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Lee Jun Ho là người bạn thân thiết với Song Joong Ki đã 13 năm.

Song Joong Ki cũng từng cho thấy anh là một người bạn tuyệt vời khi bất ngờ tham gia một buổi fanmeeting của Lee Jun Ho và cho biết hai người bắt đầu mối quan hệ bạn bè "từ thời 'Departure! Dream Team'. Lee Jun Ho cũng từng tham dự buổi họp mặt người hâm mộ nhân kỷ niệm 10 năm debut của Song Joong Ki, và anh Song còn gửi xe cà phê và đồ ăn nhẹ đến phim trường của Lee Jun Ho. Đặc biệt, có thông tin cho rằng Lee Jun Ho đã mua một chiếc xe hơi mới cùng một mẫu xe như Song Joong Ki.

Song Joong Ki cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác diễn xuất với Lee Jun Ho trong tương lai. Anh nói: "Tôi muốn chúng tôi được hợp tác cùng nhau trong một tác phẩm nào đó", "Tôi muốn thử đóng vai anh em với cậu ấy trong một bộ phim truyền hình cuối tuần". Liệu sau lần này, hai anh chàng bạn thân có thể kết hợp cùng nhau trong dự án mới không? Fan hâm mộ bày tỏ mong đợi thông báo từ công ty của hai diễn viên.

Theo New1korea

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-ban-dieu-ky-giua-song-joong-ki-va-lee-jun-ho-2pm-than-thiet-13-nam-mong-muon-dong-vai-anh-em-trong-drama-cuoi-tuan-463801.html