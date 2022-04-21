Rò rỉ loạt ảnh chưa từng được công bố của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin: Ảnh chất lượng thấp nhưng thần thái đẳng cấp xứng đáng 'quốc bảo nhan sắc'

Sao quốc tế 21/04/2022 09:43

Mới đây, một diễn đàn người hâm mộ cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã đăng tải bài viết chia sẻ về loạt hình ảnh "pre-wedding" của hai vợ chồng.

Sau đám cưới thế kỷ hôm 31/3, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin vẫn đang là tâm điểm chú ý của netizen. 

Mặc dù độ nổi tiếng có thừa song hôn lễ của "Bin - Jin" lại khá kiệm "nhả ảnh cưới". Đến tận ngày vợ chồng son xách vali đi hưởng tuần trăng mật, công ty chủ quản mới chịu tung "sương sương" vài ba tấm ảnh cưới.

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Cặp đôi thế kỷ của showbiz Hàn - Ảnh: Vast Entertainment

Tuy nhiên, đến mới đây, một diễn đàn người hâm mộ cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã đăng tải bài viết chia sẻ về loạt hình ảnh "pre-wedding" của hai vợ chồng khiến dân tình đặc biệt chú ý.

Được biết, bộ ảnh này được cặp đôi được thực hiện trước khi hôn lễ diễn ra. Trong loạt hình ảnh "pre-wedding" chưa được công bố này, hai vợ chồng có khá nhiều khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào, đẹp tới "ná thở", nhan sắc thượng thừa chẳng khác nào trên phim.

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Loạt ảnh được netizen đăng tải trên các diễn đàn mạng - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc Hyun Bin - Son Ye Jin ôm nhau thắm thiết, mắt chạm mắt, môi mỉm cười hạnh phúc khiến dân tình thích thú ra mặt. Bộ ảnh vừa rò rỉ đã khiến dân tình bấn loạn. Mặc dù chất lượng ảnh cực thấp nhưng nhan sắc và thần thái của cặp đôi "Hạ Cánh Nơi Anh" chưa bao giờ khiến fan hâm mộ thất vọng.

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Ảnh hơi mờ nhưng vẻ đẹp cực phẩm vẫn khiến dân tình bấn loạn - Ảnh: Internet

Cặp đôi bén duyên với nhau qua bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm giữa một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và sành điệu người Hàn Quốc Yoon Seri (Son Ye Jin thủ vai) với Ri Jung Hyuk (Hyun Bin thủ vai) - một sĩ quan đại úy của quân đội Triều Tiên. Trong một lần đi chơi dù lượn, vì một trận lốc xoáy mà Seri sau đó đã vô tình lạc qua biên giới Triều Tiên và gặp "tình yêu định mệnh" với quân nhân Ri Jung Hyuk. Mối tình kẻ Nam người Bắc của Ri Jung Hyeok với ái nữ nhà tài phiệt Yoon Se Ri ngay sau đó đã chớm nảy nở.

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