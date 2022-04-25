'Chị đẹp' Kim Hee Sun quyên góp 100 triệu won cho các bệnh nhân khó khăn: Cư dân mạng hết lời khen ngợi 'không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn có tâm Bồ Tát, quả là mỹ nhân hoàn hảo'

Sao quốc tế 25/04/2022 14:58

Mới đây, nữ diễn viên Kim Hee Sun đã quyên góp 100 triệu won (~1,9 tỷ vnd) cho những bệnh nhân khó khăn ở bệnh viện Asan, Seoul.

Vào ngày 25, Trung tâm Y tế Asan cho biết: "Nữ diễn viên Kim Hee Sun đã quyên tặng 100 triệu won (~1,9 tỷ vnd) cho Trung tâm Y tế Asan Seoul".

Số tiền quyên góp của Kim Hee Sun sẽ được sử dụng để chi phí điều trị cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo.

'Chị đẹp' Kim Hee Sun quyên góp 100 triệu won cho các bệnh nhân khó khăn: Cư dân mạng hết lời khen ngợi 'không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn có tâm Bồ Tát, quả là mỹ nhân hoàn hảo' - Ảnh 1

Hinge Entertainment, công ty chủ quản của Kim Hee Sun cho biết nói rằng: "Chúng tôi hy vọng rằng hành động của diễn viên Kim Hee Sun sẽ giúp được một phần nào đó cho người bệnh đang gặp khó khăn".

Được biết, 'mỹ nhân' Kim Hee Sun đã liên tục có những hành động đẹp cho cộng đồng như quyên góp 200 triệu won cho bệnh nhi ung thư, trẻ em bị bạo hành; quyên góp khẩu trang và chung tay khắc phục khủng hoảng COVID-19. Vào tháng 3 vừa qua, cô nàng cũng đã quyên góp 100 triệu won giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, giúp họ có cơ hội cải thiện và duy trì cuộc sống.

'Chị đẹp' Kim Hee Sun quyên góp 100 triệu won cho các bệnh nhân khó khăn: Cư dân mạng hết lời khen ngợi 'không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn có tâm Bồ Tát, quả là mỹ nhân hoàn hảo' - Ảnh 2

Gần đây, Kim Hee Sun tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình phát sóng vào thứ sáu-thứ bảy của đài MBC 'Tomorrow'. 'Tomorrow' là bộ phim truyền hình Hàn Quốc dựa trên webtoon cùng tên xoay quanh một người tìm việc trẻ tuổi không thể xin được việc gặp gỡ những Thiên thần đen từ Jumadeung, một công ty độc quyền của thế giới ngầm. Phim do đạo diễn tài hoa Kim Tae Yoon cầm trịch sản xuất cùng sự góp mặt của hai gương mặt quen thuộc của xứ Hàn là Kim Hee Seon và Ro Woon.

Theo DongA

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