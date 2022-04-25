Lee Kwang Soo kết hợp vô cùng ăn ý cùng ‘nữ thần’ Seolhyun (AOA) trong phim mới, tự chấm 100 điểm cho ‘phản ứng hóa học’ của cả hai

Sao quốc tế 25/04/2022 15:49

Lee Kwang Soo và Seolhyun (AOA) trở thành người yêu của nhau trong bộ phim “Murderer’s Shopping List” (Danh sách của kẻ sát nhân).

Lee Kwang Soo kết hợp vô cùng ăn ý cùng ‘nữ thần’ Seolhyun (AOA) trong phim mới, tự chấm 100 điểm cho ‘phản ứng hóa học’ của cả hai - Ảnh 1

Vào ngày 25/4 (hôm nay), buổi họp báo trực tuyến của bộ phim “Danh sách của kẻ sát nhân” đã được tổ chức với sự tham gia của đạo diễn Lee Eon Hee, diễn viên Lee Kwang Soo , Kim Seol Hyun, và Jin Hee Kyung.

“Danh sách của kẻ sát nhân”  thuộc thể loại kinh dị được xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kang Ji Young. Bộ phim nói về cuộc điều tra hung thủ trong loạt vụ án giết người hàng loạt của nữ cảnh sát Do Ah Hee (Seolhyun). Trong một lần tình cờ, Do Ah Hee gặp gỡ Ahn Dae Sung (Lee Kwang Soo) - chàng nhân viên thu ngân trong siêu thị có khả năng quan sát nhạy bén và một trí nhớ siêu đỉnh. Cả hai nhanh chóng kết hợp với nhau để truy tìm dấu vết của kẻ thủ ác giết người vô tội.

Lee Kwang Soo kết hợp vô cùng ăn ý cùng ‘nữ thần’ Seolhyun (AOA) trong phim mới, tự chấm 100 điểm cho ‘phản ứng hóa học’ của cả hai - Ảnh 2

Trong buổi họp báo, Kwang Soo chia sẻ: “Trước khi diễn bộ phim này, chúng tôi từng gặp nhau qua ‘Running man’ và còn cùng đến nơi tập thể dục giống nhau. Vì đã thân trước rồi nên bắt đầu quay khá thoải mái. Vì đây là bộ phim dài 8 tập nên việc chúng tôi đã quen nhau từ trước giúp ích rất nhiều.” và cuối cùng anh chàng tự chấm cho phản ứng hóa học của cả hai mức điểm cao nhất – 100 điểm.

Lee Kwang Soo kết hợp vô cùng ăn ý cùng ‘nữ thần’ Seolhyun (AOA) trong phim mới, tự chấm 100 điểm cho ‘phản ứng hóa học’ của cả hai - Ảnh 3

Ca sĩ kiêm diễn viên Kim SeolHyun cũng bộc lộ suy nghĩ tương tự: “Trước khi quay phim em vẫn chưa trò chuyện sâu sắc với tiền bối nên chỉ nghĩ anh ấy rất thú vị, gặp rồi mới biết ảnh còn là một người vừa chu đáo vừa tinh tế nữa.”

Có thể thấy, quan hệ của cả hai diễn viên chính khá thân thiết và nhờ vậy quá trình quay phim cũng diễn ra thuận lợi hơn nhiều.

Mặt khác, bộ phim “Danh sách của kẻ sát nhân” (tvN) sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 10 giơ 30 ngày 27/4 (giờ Hàn Quốc).

 

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Từ khóa:   sao châu á Lee Kwang Soo kim seol hyun

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