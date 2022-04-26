Aespa trở nên hot hơn bao giờ hết tại sân bay quốc tế Incheon sau màn trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella

Fan hâm mộ Hàn Quốc chào đón nồng nhiệt aespa sau màn 'chào sân' của nhóm tại Mỹ.

Hôm qua (ngày 25/4), aespa đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) sau buổi trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ).

Khác với hình ảnh quyến rũ và bùng cháy trên sân khấu, ‘gà cưng’ nhà SM xuất hiện ở sân bay với trang phục khá giản dị và lịch sự. Đặc biệt, các cô gái đều xuất hiện với chiếc túi của thương hiệu mà nhóm làm đại diện - Givechy, ngoài ra Giselle diện thêm một chiếc áo hoodie thương hiệu của Coachella.

4 thành viên nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Hàn Quốc sau buổi biểu diễn thành công tại Coachella. Nhóm đã biểu diễn loạt hit như: Black Mamba, Next Level, Savage. Ngoài ra, các cô gái nhà SM còn chiêu đãi khán giả bằng một tiết mục vô cùng đặc biệt khi trình diễn ca khúc mới toanh Life’s Too Short chưa được ra mắt.

Với màn trình diễn vào thứ 7 vừa qua, aespa chính thức trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop thứ 3 biểu diễn tại sân khấu Coachella, sau BLACKPINK vào năm 2019 và màn tái hợp đầy bất ngờ của 2NE1 vào cuối tuần trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/aespa-tro-nen-hot-hon-bao-gio-het-tai-san-bay-quoc-te-incheon-sau-man-trinh-dien-tai-le-hoi-am-nhac-coachella-464776.html