‘Tổng tài bá đạo’ Ahn Hyo Seop tiếp tục đánh cắp trái tim phái đẹp bởi nụ cười ‘ngọt hơn đường’ trong bộ ảnh mới

Sao quốc tế 26/04/2022 17:17

"Chim Thủy Tổ" Ahn Hyo Seop xuất hiện đầy trẻ trung, năng động trong loạt ảnh mới.

Thương hiệu thời trang nam vừa tung ra một vài họa báo hè 2022 S/S với sự tham gia của nam diễn viên kiêm người mẫu đang hot – Ahn Hyo Seop.

‘Tổng tài bá đạo’ Ahn Hyo Seop tiếp tục đánh cắp trái tim phái đẹp bởi nụ cười ‘ngọt hơn đường’ trong bộ ảnh mới - Ảnh 1

Họa báo lần này theo concept [Play Ground] - là phần 2 của dự án ‘Play the healing ground’ - chứa đựng những nguồn năng lượng vui tươi và tích cực.

‘Tổng tài bá đạo’ Ahn Hyo Seop tiếp tục đánh cắp trái tim phái đẹp bởi nụ cười ‘ngọt hơn đường’ trong bộ ảnh mới - Ảnh 2

Trong những bức ảnh, nam thần tượng đang tạo dáng cùng với trái cây tươi, những món đồ chơi gợi nhớ về tuổi thơ, gạt bỏ căng thẳng phức tạp và thể hiện những khoảnh khắc tận hưởng của chính mình.

'Chim thủy tổ' cũng thể hiện phong cách thời trang mùa hè năng động, mát mẻ khi kết hợp áo phông với quần short và khoác thêm áo sơ mi ở ngoài với nhiều màu sắc tươi trẻ.

‘Tổng tài bá đạo’ Ahn Hyo Seop tiếp tục đánh cắp trái tim phái đẹp bởi nụ cười ‘ngọt hơn đường’ trong bộ ảnh mới - Ảnh 3‘Tổng tài bá đạo’ Ahn Hyo Seop tiếp tục đánh cắp trái tim phái đẹp bởi nụ cười ‘ngọt hơn đường’ trong bộ ảnh mới - Ảnh 4

Sở hữu chiều cao lý tưởng (1,87cm) cùng một gương mặt mang vẻ đẹp 'độc lạ' lại còn nở thêm một nụ cười nhẹ nhàng thế kia, Ahn Hyo Seop sẵn sàng chinh phục bất cứ trái tim của chị em nào khi ngắm những hình ảnh này.

2022 SUMMER CAMPAIGN kết hợp cùng Ahn Hyo Seop có thể được tìm thấy trên Ten Mall và SNS chính thức của EDITION.

‘Tổng tài bá đạo’ Ahn Hyo Seop tiếp tục đánh cắp trái tim phái đẹp bởi nụ cười ‘ngọt hơn đường’ trong bộ ảnh mới - Ảnh 5

Mặt khác, Anh Hyo Seop được chọn vào vai nhân vật chính trong 'Into Your Time', một bản làm lại của Hàn Quốc từ bộ phim truyền hình Đài Loan nổi tiếng ‘Muốn gặp anh', sẽ được phát hành trên Netflix vào thời gian tới.

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