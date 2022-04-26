‘Gà cưng’ TXT của ‘ông trùm’ Big Hit Music khiến fan ‘náo nức’ khi xác nhận chuyến lưu diễn hòa nhạc vòng quanh thế giới lần đầu tiên

Sao quốc tế 26/04/2022 17:21

TXT chính thức có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên kể từ khi nhóm ra mắt.

‘Gà cưng’ TXT của ‘ông trùm’ Big Hit Music khiến fan ‘náo nức’ khi xác nhận chuyến lưu diễn hòa nhạc vòng quanh thế giới lần đầu tiên - Ảnh 1

Vào ngày 26, TXT đã đăng poster của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR và trang web chính thức của chuyến lưu diễn trên SNS chính thức và nền tảng fandom toàn cầu Weverse.

Theo đó, TXT sẽ tổ chức buổi ra mắt 'ACT: LOVE SICK' tại Seoul vào ngày 2 và 3 tháng 7. Sau đó, họ sẽ biểu diễn tại 7 thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm Chicago (7/7), New York (9/7), Atlanta (12/7), Dallas (14/7), Houston (17/7), San Francisco (21/7), và Los Angeles (23/7).

Đặc biệt, trên trang web chính thức của chuyến lưu diễn có cụm từ 'MORE TO COME', tức vẫn còn các điểm địa sẽ bổ sung khác.

‘Gà cưng’ TXT của ‘ông trùm’ Big Hit Music khiến fan ‘náo nức’ khi xác nhận chuyến lưu diễn hòa nhạc vòng quanh thế giới lần đầu tiên - Ảnh 2

'ACT: LOVE SICK' là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của TXT kể từ khi nhóm ra mắt nên sau khi tin tức này được công bố, các MOA (tên fandom) đã vô cùng háo hức và chờ mong chuyến lưu diễn này của thần tượng.

‘Gà cưng’ TXT của ‘ông trùm’ Big Hit Music khiến fan ‘náo nức’ khi xác nhận chuyến lưu diễn hòa nhạc vòng quanh thế giới lần đầu tiên - Ảnh 3

Mặt khác, TXT sẽ trở lại vào ngày 9 tháng 5 với mini album thứ 4 'minisode 2: 5th's Child', chứa đựng những cảm xúc phức tạp của các chàng trai sau cuộc tình đầu tiên bị đổ vỡ.

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