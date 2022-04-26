TXT chính thức có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên kể từ khi nhóm ra mắt.
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Vào ngày 26, TXT đã đăng poster của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR
Theo đó, TXT sẽ tổ chức buổi ra mắt 'ACT: LOVE SICK' tại Seoul vào ngày 2 và 3 tháng 7. Sau đó, họ sẽ biểu diễn tại 7 thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm Chicago (7/7), New York (9/7), Atlanta (12/7), Dallas (14/7), Houston (17/7), San Francisco (21/7), và Los Angeles (23/7).
Đặc biệt, trên trang web chính thức của chuyến lưu diễn có cụm từ 'MORE TO COME', tức vẫn còn các điểm địa sẽ bổ sung khác.
'ACT: LOVE SICK' là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của TXT kể từ khi nhóm ra mắt nên sau khi tin tức này được công bố, các MOA (tên fandom) đã vô cùng háo hức và chờ mong chuyến lưu diễn này của thần tượng.
Mặt khác, TXT sẽ trở lại vào ngày 9 tháng 5 với mini album thứ 4 'minisode 2: 5th's Child', chứa đựng những cảm xúc phức tạp của các chàng trai sau cuộc tình đầu tiên bị đổ vỡ.