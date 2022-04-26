Ca khúc chủ đề bí ẩn trong album mới PSY cuối cùng cũng lộ diện, neitizen ‘sốc’ khi biết Suga (BTS) chính là người sản xuất nhạc

Sao quốc tế 26/04/2022 17:35

Suga (BTS) hợp tác với PSY trong ca khúc chủ đề 'That That'.

Ca khúc chủ đề bí ẩn trong album mới PSY cuối cùng cũng lộ diện, neitizen ‘sốc’ khi biết Suga (BTS) chính là người sản xuất nhạc - Ảnh 1

Ngày 26/4, PSY thông qua cá nhân tài khoản đã tung ra hình ảnh poster của ca khúc chủ đề “That That” thuộc album thứ 9 “Cheap 9”. Video teaser đầu tiên và video phỏng vấn cũng được phát hành.

Điều đặc biệt là, Suga (BTS) chính là nghệ sĩ đồng sản xuất ca khúc chủ đề cùng PSY, nam thần tượng tham gia với vai trò viết, sáng tác và sắp xếp bài hát.

Ca khúc chủ đề bí ẩn trong album mới PSY cuối cùng cũng lộ diện, neitizen ‘sốc’ khi biết Suga (BTS) chính là người sản xuất nhạc - Ảnh 2

Trong video phỏng vấn được phát hành, Suga chia sẻ: "Ban đầu, tôi rất lo lắng vì anh ấy là một tiền bối nhưng khi cùng làm việc rồi tôi lại có cảm giác gần giống như đang hợp tác với một người bạn từ thời thơ ấu của mình ”.

Về điều này, PSY cũng chia sẻ: "Khi làm việc chung với những đàn em của mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng không thích làm một tiền bối khó tính hay luôn thấy khó chịu. Suga là hậu bối nhưng tôi cảm thấy thân thiết với cậu ấy như một người bạn thực sự. Nếu Suga gọi tôi là bạn thân, tôi rất cảm ơn về điều đó ”.

Ca khúc chủ đề bí ẩn trong album mới PSY cuối cùng cũng lộ diện, neitizen ‘sốc’ khi biết Suga (BTS) chính là người sản xuất nhạc - Ảnh 3

Trước đó, PSY đã phát hành 11 ca khúc thuộc album “Cheap 9” cùng nhiều nghệ sĩ khác, bao gồm 9INTRO, Celeb, It's Touch, It was a deep night, GANJI, Now, Happier, My Monday, Everyday, forEVER, Tomorrow's Me. Với cuối sản phẩm “That That” toàn bộ album 12 ca khúc đã hoàn thành.

Từ khóa:   sao châu á psy Suga

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