‘Con trai cưng’ của Netflix Song Kang ‘gây bão’ khi xuất hiện với body đầy vạm vỡ trên tạp chí

Sao quốc tế 26/04/2022 17:33

Nam diễn viên Song Kang xuất hiện với vẻ ngoài đầy nam tính trên bìa tạp chí Dazed.

Hãng đồ trang sức & đồng hồ tốt nhất thế giới Cartier đã phát hành một vài bức ảnh cho ấn phẩm tháng 5 của tạp chí với sự tham gia của nam diễn viên Song Kang.

‘Con trai cưng’ của Netflix Song Kang ‘gây bão’ khi xuất hiện với body đầy vạm vỡ trên tạp chí - Ảnh 1

‘Con trai cưng’ của Netflix Song Kang ‘gây bão’ khi xuất hiện với body đầy vạm vỡ trên tạp chí - Ảnh 2

Trong những bức ảnh được công bố, Song Kang đã thể hiện gu thời trang tuyệt vời của mình cùng với kiểu tạo dáng và biểu cảm khuôn mặt có thể sánh với những người mẫu chuyên nghiệp.

‘Con trai cưng’ của Netflix Song Kang ‘gây bão’ khi xuất hiện với body đầy vạm vỡ trên tạp chí - Ảnh 3

‘Con trai cưng’ của Netflix Song Kang ‘gây bão’ khi xuất hiện với body đầy vạm vỡ trên tạp chí - Ảnh 4

‘Con trai cưng’ của Netflix Song Kang ‘gây bão’ khi xuất hiện với body đầy vạm vỡ trên tạp chí - Ảnh 5

Đặc biệt, lần này ‘bad boy’ khiến người hâm mộ khá bỡ ngỡ khi xuất hiện với một thân hình đầy vạm vỡ và khỏe mạnh, cộng đồng mạng suy đoán có lẽ dạo trước anh chàng đã trải qua một quãng thời gian tập thể hình chăm chỉ. Nhưng nhờ vậy, Song Kang đã thành công trong việc thể hiện vẻ đẹp nổi bật của những sợi dây chuyền, nhẫn, vòng tay và đồng hồ hiện đại trong bộ sưu tập biểu tượng của nhãn hàng Cartier - 'Panthere de Cartier'.

‘Con trai cưng’ của Netflix Song Kang ‘gây bão’ khi xuất hiện với body đầy vạm vỡ trên tạp chí - Ảnh 6

Mặt khác, gần đây Song Kang đã đảm nhận vai nam chính trong bộ phim ‘Chuyện tình công sở ở cục khí tượng’ cùng với nữ diễn viên Park Min Young. Đây là một bộ phim truyền hình của đài JTBC kể về cuộc sống của những nhân viên làm việc tại Cục Khí tượng Hàn Quốc đầy đam mê xen lẫn tình yêu chốn văn phòng hấp dẫn, thú vị.

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