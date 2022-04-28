‘Ngọt lịm’ trước hình ảnh Huyn Bin ôm trọn Son Ye Jin trong vòng tay tại sân bay Incheon sau khi trở về từ chuyến ‘trăng mật’ kéo dài hơn một tuần ở Mỹ

Vào chiều ngày 28, cặp đôi Huyn Bin – Son Ye Jin đã nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon sau khi trải qua tuần trăng mật đầy lãng mạn tại Mỹ. Không giống như việc cả hai ‘tách lẻ’ khi làm thủ tục xuất cảnh, lần này cặp đôi đã ‘tay trong tay’ trở về nhà.

Vợ chồng Huyn – Song xuất hiện trong trang phục khá giản dị nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới ‘độ phủ sóng’ của cả hai. 'Ông xã' Huyn Bin lịch sự trong quần tây xanh đen cùng áo sơ mi kẻ sọc, trong khi đó ‘bà xã’ Son Ye Jin trông có vẻ năng động hơn với áo hoodie phủ tay dài, quần thể thao xanh dương đi kèm với đôi giày đầy màu sắc.

Son Ye Jin ‘lọt thỏm’ trong vòng tay của Huyn Bin

Điều khiến cộng đồng mạng ‘quéo tim’ ở đây là hành động ôm trọn ‘chị vợ’ trong lòng của nam thần tượng.

Mặt khác, cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại khách sạn Sheraton Grand Walkerhill vào ngày ¼ và trải qua tuần trăng mật tại Mỹ kéo dài hơn một tuần. Dự kiến, sau khi kết thúc tuần trăng mật, cả hai sẽ trở lại công việc thường ngày của mình. Hyun Bin chuẩn bị phát hành các bộ phim ' The Negotiation' và ‘Confidential Assignment 2: International’, còn Son Ye Jin đang xem xét tác phẩm tiếp theo của cô ấy sau bộ phim 'Thirty, Nine'.