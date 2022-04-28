Phía ‘chủ nợ’ cuối cùng cũng chịu rút đơn kiện, đặt dấu chấm hết cho ‘vụ kiện triệu đô’ liên quan tới thương hiệu thời trang của Jessica (SNSD)

Vụ kiện liên quan đến thương hiệu thời trang 'con cưng' của Jessica 'Blanc & Eclair' chấm dứt sau hơn nửa năm kiện tụng.

Vào ngày 28, phía Jessica thông báo trên News1, "Công ty đầu tư cổ phần tư nhân Joy King Enterprises đã thu hồi vụ kiện đối với Blanc & Eclair." Hai công ty đã đạt được một thỏa thuận chung và coi như chưa xảy ra vụ kiện này.

Đầu năm ngoái, truyền thông địa phương ở Hong Kong đưa tin Joy King Enterprises đệ đơn kiện vì Blanc & Eclair không trả được khoản nợ 4 triệu đô la. Cụ thể, thương hiệu của nữ idol đã vay 3 triệu đôla (khoảng 66 tỷ đồng) từ Spectra SPC vào tháng 10/2016 và 1 triệu đôla (khoảng 22 tỷ đồng) tiếp theo vào tháng 5/2017. Đến tháng 8/2021, Spectra SPC chuyển nhượng khoản vay đó, biến Joy King Enterprises trở thành chủ nợ mới của BLANC & ECLARE.

Sau khi được Spectra SPC chuyển nhượng khoản nợ trên, Joy King Enterprises đã đệ đơn kiện nhà đầu tư của BLANC & ECLARE - Tyler Kwon để thu hồi số tiền lên đến 6,8 triệu đôla (khoảng 150 tỷ đồng) bao gồm tiền gốc và tiền lãi.

Trong quá trình này, Blanc & Eclair cho rằng lãi suất mà Joy King Enterprises đặt ra là cao và họ phải trả hết khoản vay trong thời gian rất ngắn.

Mặt khác, Jessica và Tyler Kwon đã hẹn hò từ năm 2013. Tyler Kwon là một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, đồng thời là Giám đốc điều hành của công ty quản lý của Jessica, Coridel Entertainment.

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