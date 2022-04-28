Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’!

Sao quốc tế 28/04/2022 22:09

Son Ye Jin thanh lịch, quý phái trong bộ ảnh mới.

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’! - Ảnh 1

Vào ngày 28, nhãn hiệu quần áo may sẵn 'Bride & You', 'BIU by Bride & You' đã công bố bộ ảnh mùa hè năm 2022 với người mẫu đại diện chính là nàng thơ Son Ye Jin.

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’! - Ảnh 2

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’! - Ảnh 3

Đúng với chủ đề ‘ngọt ngào’ của bộ ảnh, nàng dâu Son Ye Jin xuất hiện với những trang phục sáng màu cùng một nụ cười vô cùng đáng yêu luôn ‘đậu’ trên khuôn mặt khiến cho trái tim người xem phải ‘tan chảy’.

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’! - Ảnh 4

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’! - Ảnh 5

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’! - Ảnh 6

Không những đáng yêu, Son Ye Jin còn tiếp tục thể hiện sự thanh lịch, sang trọng trong những set đồ tối màu hơn cùng biểu cảm hững hờ. Đúng là ông xã Huyn Bin mát tay, sau khi kết hôn nhan sắc của 'chị đẹp' càng ngày càng thăng hoa hơn.

Các sản phẩm mà Son Ye Jin mặc trong bộ sưu tập có thể được tìm thấy trên trang web chính thức W concept và tại phòng trưng bày Bride & U ở Cheongdam-dong.

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’! - Ảnh 7

Mặt khác, Son Ye Jin vừa cùng ông xã Huyn Bin nhập cảnh lại Hàn Quốc sau hơn một tuần trăng mật ngọt ngào tại Mỹ. Nữ diễn viên sẽ quay trở lại với công việc thường ngày và bắt đầu xem xét các dự án mới.

Từ khóa:   sao châu á Huyn Bin Son Ye Jin

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