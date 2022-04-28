‘Điên nữ’ Son Ye Ji xuất hiện với tạo hình đầy ‘u ám’ trong poster chính thức của phim mới

Sao quốc tế 28/04/2022 22:12

Son Ye Jin trong tạo hình poster solo của phim mới khiến người xem 'sởn gai ốc'.

‘Điên nữ’ Son Ye Ji xuất hiện với tạo hình đầy ‘u ám’ trong poster chính thức của phim mới - Ảnh 1

Bộ phim truyền hình mới của đài tvN ‘Eve’ (do Yoon Young-mi viết kịch bản, Park Bong-seop đạo diễn), sẽ được lên sóng lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 5 (thứ Tư) tháng sau. Bộ phim kể về câu chuyện của một người phụ nữ đã dành 13 năm cuộc đời để âm mưu trả thù tàn bạo chống lại giới thượng lưu giàu có nhất Hàn Quốc. 

Với Eve, Seo Ye-ji đảm nhận vai 'Irael', một người phụ nữ lên kế hoạch trả thù. Sau khi chứng kiến cái chết của cha từ khi còn bé, 13 năm sau, cô trở thành nhân vật chủ chốt trong vụ ly hôn trị giá 2 nghìn tỷ won.

Trong poster solo của mình, Seo Ye Ji thu hút sự chú ý trong tạo hình toát lên khí chất tối tăm, ảm đạm gợi nhớ đến hình ảnh của một con thiên nga đen. Ngoài ra, với khát vọng trả thù cháy bỏng của nhân vật Irael, Seo Ye Ji đã thành công trong việc bộc lộ ra ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng, khiến người xem phải nín thở.

‘Điên nữ’ Son Ye Ji xuất hiện với tạo hình đầy ‘u ám’ trong poster chính thức của phim mới - Ảnh 2

Mặt khác, Eve còn có sự góp mặt của các diễn viên Park Byung Eun, Lee Sang Yup, Yoo Sun và nhiều diễn viên khác.

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