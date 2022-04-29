Lisa (Blackpink) lại chứng tỏ ‘đẳng cấp’ khi một mình nắm giữ 2 bài hát lập kỷ lục ‘khủng’ trên Spotify

Ca khúc solo 'Lalisa' của Lisa cán mốc 200 triệu lượt stream trên Spotify.

Ngày 28/4, phía YG Entertainment ra thông báo chính thức ca khúc ‘Lalisa’ của Lisa (Blackpink) đã vượt 200 triệu lượt stream trên Spotify và trở thành kỷ lục nhanh thứ hai trong số các nghệ sĩ nữ solo K-pop. Điều gây thú vị là ca khúc đang giữ kỷ lục thứ nhất cũng chính là bài hát solo ‘Money’ (65 ngày) của Lisa.

Ngoài ra, đây cũng là bài hát thứ 4 vượt 200 triệu lượt streaming trong số các bài hát solo của nữ nghệ sĩ K-pop. Trước hai ca khúc của Lisa, 'SOLO' của Jennie và 'On The Ground' của Rosé cũng đã vượt qua 200 triệu lượt nghe trên Spotify.

Ca khúc chủ đề trong album solo 'Lalisa' của Lisa đã đứng đầu Bảng xếp hạng các bài hát hàng đầu của iTunes ở 72 quốc gia vào thời điểm phát hành và đứng đầu trong 100 Bài hát hàng đầu toàn cầu của YouTube trong hai tuần liên tiếp. Ngoài ra, bài hát còn chiếm giữ vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200, thứ 84 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thứ 64 trên bảng xếp hạng Single Top 100 của UK Official Chart, điều này đã khẳng định sức nóng của Lisa nói chung và thị trường nhạc pop chính thống nói riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lisa-blackpink-lai-chung-to-dang-cap-khi-mot-minh-nam-giu-2-bai-hat-lap-ky-luc-khung-tren-spotify-465262.html