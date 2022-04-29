‘Nam thần đa tài’ Ji Chang Wook lại khiến fan ‘ngất ngây’ khi trực tiếp ‘góp giọng’ trong OST của bộ phim “The Sound of Magic”

Sao quốc tế 29/04/2022 22:31

Ji Chang Wook không những đảm nhận vai nam chính mà còn trực tiếp 'góp giọng' trong OST của phim mới.

‘Nam thần đa tài’ Ji Chang Wook lại khiến fan ‘ngất ngây’ khi trực tiếp ‘góp giọng’ trong OST của bộ phim “The Sound of Magic” - Ảnh 1

OST của bộ phim ‘The sound of Magic” – “Chú ơi, chú có tin vào phép thuật không?” do Ji Chang Wook và Choi Song Eun hát chính đã phát hành trên các trang mạng trực tuyến vào 6 giờ chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 28/4.

‘Nam thần đa tài’ Ji Chang Wook lại khiến fan ‘ngất ngây’ khi trực tiếp ‘góp giọng’ trong OST của bộ phim “The Sound of Magic” - Ảnh 2

Ca khúc chứa đựng câu chuyện trái ngược nhau của ảo thuật gia Ri Eul, người muốn mãi mãi là một đứa trẻ con và Yoon Ai, người lại muốn mau chóng trở thành người lớn do hiện thực cuộc sống khắc nghiệt.

Sau một thập kỷ từ khi đạo diễn đề nghị chuyển thể Annarasumanara với tác giả Ha Il-kwon, giờ đây bộ phim cũng đã sẵn sàng để đến với khán giả toàn thế giới!

Cảm xúc của bộ phim sẽ được dâng trào hơn khi có sự tham gia của giám đốc âm nhạc Park Seong Il và người viết nhạc Kim Ilna, ngoài ra còn có góp mặt của dàn hợp xướng Czech National Symphony Orchestra với khoảng 70 nhạc công.

‘Nam thần đa tài’ Ji Chang Wook lại khiến fan ‘ngất ngây’ khi trực tiếp ‘góp giọng’ trong OST của bộ phim “The Sound of Magic” - Ảnh 3

Annarasumanara: Thanh âm của phép thuật là một bộ phim được chuyển thể từ webtoon Annarasumanara vốn rất được yêu thích, tái hiện câu chuyện về Yoon Ah-yi, một cô gái đánh mất giấc mơ của mình trong thực tế phũ phàng, và Na Il-Deung - chàng trai chịu nhiều áp lực khi theo đuổi những điều cậu hằng mong ước. Đạo diễn Kim Sung-youn chia sẻ rằng ông đã bị xúc động bởi câu chuyện về các nhân vật vùng vẫy giữa ước mơ và thực tại, và cách mà “ảo thuật” đã giúp đỡ cuộc sống của họ.

Thanh âm của phép thuật sẽ lên sóng vào ngày 6/5, chỉ có duy nhất trên Netflix.

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