Trào lưu ‘lưng trần’ nở rộ khi các sao thay nhau diện trang phục hở lưng, người hâm mộ ‘mát mắt’ bởi dáng người siêu chất lượng của các ‘chị đẹp’

Sao quốc tế 29/04/2022 22:24

Nếu là một tín đồ thời trang tự tin với hình thể của mình thì việc lộ 'lưng trần' chính là xu hướng thời trang không thể bỏ qua trong năm nay. Cùng chiêm ngưỡng phong cách thời trang này trên dáng người siêu ‘nóng bỏng’ của các sao nhé!

Trào lưu ‘lưng trần’ nở rộ khi các sao thay nhau diện trang phục hở lưng, người hâm mộ ‘mát mắt’ bởi dáng người siêu chất lượng của các ‘chị đẹp’ - Ảnh 1

Vào ngày 24, Jennie đã đăng ảnh lên Instagram cá nhân cập nhật việc nữ ca sĩ tham gia 'Lễ hội Âm nhạc & Nghệ thuật Thung lũng Coachella' được tổ chức tại California, Hoa Kỳ với chú thích, "Day1 Week1".

Trong ảnh, Jennie kết hợp quần cotton giản dị với áo crop top hình tạp dề để lộ đường lưng nuột nà, kết hợp cùng bím tóc màu cam để hoàn thiện phong cách thời trang gợi cảm theo hướng retro. Những bức ảnh này đã khiến người hâm mộ ‘choáng ngợp’ trước dáng người siêu đẹp của cô nàng. Đặc biệt, điều bất ngờ là bộ trang phục mà Jennie chọn là một sản phẩm của thương hiệu thời trang Marineser và có giá khá ‘bình dân’ so với những món đồ đắt đỏ khác của nữ ca sĩ , nó có giá 460 USD.

Trào lưu ‘lưng trần’ nở rộ khi các sao thay nhau diện trang phục hở lưng, người hâm mộ ‘mát mắt’ bởi dáng người siêu chất lượng của các ‘chị đẹp’ - Ảnh 2

Soyou cũng khoe dáng lưng ‘nuột nà’ trong buổi giới thiệu kỷ niệm ngày phát hành album mới 'Day & Night' được tổ chức tại Cinecube ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul vào ngày 27 vừa qua. Thời trang hở lưng mà Soyou chọn là dạng mini một mảnh, cô nàng không chỉ khoe được tấm lưng thon gọn mà còn cả vòng eo săn chắc và đôi chân thon khiến bao người ngưỡng mộ.

Năm ngoái, Soyou đã đăng tải lên kênh YouTube quá trình cô nàng giảm cân. Vào thời điểm đó, Soyou ghi nhận cân nặng là 62,4 kg và được chẩn đoán mắc chứng béo phì nhẹ, sau đó nữ ca sĩ bắt đầu thực hiện thử thách ăn kiêng để chia sẻ thói quen tập thể dục và thực đơn ăn kiêng, cuối cùng cô đã giảm được 6 kg. Soyou đang nổi lên như một hình mẫu ăn kiêng lý tưởng nhờ việc khoe body săn chắc sau quá trình giảm cân.

Trào lưu ‘lưng trần’ nở rộ khi các sao thay nhau diện trang phục hở lưng, người hâm mộ ‘mát mắt’ bởi dáng người siêu chất lượng của các ‘chị đẹp’ - Ảnh 3

Fashionista Kim Na-young cũng gây chú ý khi diện váy hở lưng tại một sự kiện thời trang. Kim Na-young đã tham dự sự kiện của cửa hàng pop-up Valentino Beauty vào tháng 3 và thu hút sự chú ý với chiếc váy màu tím để lộ lưng. Kim Na-young đã hoàn thiện phong cách thời trang phù hợp với mùa xuân bằng cách phối thêm một chiếc túi màu chanh.

Mặt khác, Kim Na-young đã kết hôn với một người đàn ông bình thường vào năm 2015 và có hai con trai, nhưng đã ly hôn sau 4 năm chung sống. Sau đó, cô nàng thông báo đang có mối quan hệ tình cảm với cai sĩ MyQ. Thời trang ‘xinh đẹp’ của Kim Na Young khi yêu cũng khiến nhiều người hâm mộ muốn học hỏi theo.

 

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Từ khóa:   sao châu á kim jennie Soyou thời trang hở lưng

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